La vicerrectora académica del Instituto Tecnológico Superior Comunitario (ITSC), Silvana Gálvez, reveló este miércoles que las carreras del área de las artes encabezan la lista de programas académicos que más emprendedores generan en el país.

“Las áreas de arte, diseño gráfico, diseño de moda y diseño de interiores son las que más impulsan la creación de empleos a través del emprendimiento”, señaló Gálvez, al destacar que muchos de los estudiantes y egresados ya desarrollan proyectos propios con gran dinamismo en las redes sociales.

La académica resaltó el ejemplo de jóvenes que enseñan a otras mujeres cómo rediseñar sus hogares y que han convertido sus talentos en una fuente de ingresos sostenible.

Además de las artes, la informática se suma como otro de los campos con alta vocación emprendedora. En particular, los estudiantes de desarrollo de software deben presentar proyectos innovadores como requisito de graduación, lo que los impulsa a generar soluciones tecnológicas para empresas y a dar los primeros pasos en el mundo empresarial.

La gastronomía también figura entre las áreas con mayor potencial. “Sobre todo en gestión de cocina, donde los estudiantes aprenden ocho tipos de cocinas diferentes. Muchos de ellos luego optan por emprender en producción de eventos o en negocios especializados”, explicó Gálvez.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

