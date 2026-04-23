David Wilcock: qué se sabe sobre su muerte y su vida

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El influencer y escritor David Wilcock, conocido por su contenido sobre temas paranormales, murió el 20 de abril a los 53 años, según informó la oficina del forense del condado de Boulder, en Colorado.

De acuerdo con People en Español, las autoridades respondieron a una llamada al 911 a las 10:44 de la mañana en las afueras de Nederland. La Oficina del Sheriff del Condado de Boulder indicó que, tras el contacto con el creador de contenido, falleció poco después en el lugar.

OVNIs y vida extraterrestre

Wilcock era una figura reconocida dentro del llamado movimiento de divulgación, que sostiene que el gobierno de Estados Unidos posee información clasificada sobre objetos voladores no identificados (OVNIs) y vida extraterrestre, indica la revista.

A través de plataformas digitales como YouTube y Facebook, donde acumulaba cientos de miles de seguidores, compartía sus teorías en transmisiones en vivo y publicaciones frecuentes.

Trayectoria

Además de su presencia en redes, Wilcock fue autor de varios libros, entre ellos The Source Field Investigations y The Synchronicity Key, ambos incluidos en la lista de más vendidos de The New York Times, detalla People.

También participó regularmente en el programa Ancient Aliens, del canal History Channel, enfocado en teorías sobre civilizaciones antiguas y fenómenos no explicados.