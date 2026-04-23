Caso niña hallada en mochila: Qué es hipoxia cerebral, síntomas y causas

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Luego de que trascendiera que la niña Ruth Angélica Mota Martínez, de un año, hallada muerta dentro de una mochila en el sector Los Girasoles, Distrito Nacional, falleció a causa de hipoxia cerebral, surge la pregunta: ¿qué significa este diagnóstico?

De acuerdo con MedlinePlus, la hipoxia cerebral ocurre cuando el cerebro no recibe suficiente oxígeno, un elemento esencial para su funcionamiento.

El cerebro necesita un suministro constante de oxígeno y nutrientes. Cuando este se interrumpe, las células cerebrales pueden comenzar a morir en cuestión de minutos.

¿Por qué es peligrosa?

La Cleveland Clinic explica que, sin oxígeno, el sistema nervioso no puede enviar señales al cuerpo, lo que afecta funciones vitales como respirar, moverse, hablar o ver.

Dependiendo del tiempo sin oxígeno, la hipoxia cerebral puede provocar daño permanente o incluso la muerte.

¿Cuáles son las causas?

Según MedlinePlus, la falta de oxígeno en el cerebro puede producirse por distintas razones:

Interrupción del oxígeno:

Inhalación de humo (como en incendios)

Intoxicación por monóxido de carbono

Asfixia o sofocamiento

Enfermedades que afectan la respiración (como ELA)

Exposición a grandes alturas

Interrupción del oxígeno y nutrientes:

Paro cardíaco

Arritmias

Ahogamiento

Sobredosis de drogas o medicamentos

Accidente cerebrovascular

Presión arterial muy baja

Las células cerebrales son altamente sensibles: algunas comienzan a morir en menos de cinco minutos sin oxígeno.

Síntomas a tener en cuenta

Hipoxia leve:

Dificultad para concentrarse

Problemas de juicio

Trastornos del habla

Movimientos descoordinados

Hipoxia severa: