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El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, reveló que miembros de la institución analizan informaciones que apuntan a que la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de desechos sólidos del Ayuntamiento de Santiago, estaría vinculada a un conflicto social derivado de una presunta deuda económica, lo que imprime un giro a la investigación de este caso que ha consternado a la población.

"Nosotros, desde la Policía Nacional y el Ministerio Público, se ha estado manejando esa hipótesis. Son versiones de que, producto de una supuesta deuda, se originó este conflicto social", afirmó Pesqueira al ser abordado por periodistas en la sede policial.

Resaltó que, independientemente del origen del conflicto, el caso ha sido declarado de alta prioridad, con el objetivo de establecer responsabilidades y someter a los implicados ante la justicia.

“Pero no es menos cierto que no deja de ser un caso muy lamentable que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias”, sostuvo el funcionario policial.

Se informó que, en el marco de la investigación, se estableció que Abreu Quezada fue interceptado y agredido físicamente, recibiendo una herida punzocortante en el muslo derecho.

Investigación sobre la muerte de Deivy Carlos Abreu da un giro con nueva hipótesis

Los responsables

Por el crimen, el Ministerio Público responsabiliza a Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, para quienes solicita prisión preventiva.

La Fiscalía de Santiago precisa en la medida de coerción que no posee ningún tipo de evidencia que indique que algún motorista resultara lesionado.

Como calificación jurídica provisional, la Fiscalía de Santiago presentó contra los siete imputados cargos por violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, por la comisión del hecho criminal, para el cual se asociaron como una turba, dejando evidenciada su intención cuando vociferaban “mátalo, mátalo”, según recogen las pruebas videográficas.

Entre otras evidencias, el Ministerio Público tiene en su poder un arma blanca tipo cuchillo de caza, color negro, con la cual uno de los imputados le habría ocasionado una herida mortal en el miembro inferior derecho.