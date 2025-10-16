Cartelera de FITE RD 2025 incluye 23 obras nacionales

La programación nacional del XII Festival Internacional de Teatro República Dominicana 2025 (FITE RD 2025) reúne 23 propuestas escénicas que reflejan la diversidad, irreverencia y vitalidad del teatro dominicano contemporáneo.

El evento se celebrará del 19 al 30 de octubre bajo el lema “El teatro somos todos”, con España como país invitado y dedicado al gestor cultural Freddy Ginebra, fundador de Casa de Teatro, mientras que la compañía española Teatro Corsario, es la invitada de honor.

Además, contará con la participación de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Francia, México, Puerto Rico y el país anfitrión, así como una representación de la diáspora dominicana en Estados Unidos.

Entre la robusta cartelera de obras nacionales de FITE RD 2025, destacan varias obras que han despertado especial interés por su enfoque, estética y compromiso con la realidad social y humana del país.

Una de ellas es “El Gallo”, un monólogo de Francis Cruz, con dramaturgia de Rafael Morla y dirección de Fausto Rojas, que ofrece un retrato íntimo y descarnado de Joaquín Balaguer, quien, desde su lecho de muerte, desnuda su alma ante el espejo de su poder. La obra se presentará el miércoles 29 a las 7:00 p.m. y el jueves 30 a las 8:30 p.m. en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

También forma parte de la cartelera “A la garata, Romeo y Julieta”, una versión libre del clásico de William Shakespeare, presentada por Tirapiedra Teatro. Bajo la dirección de Albania Peña y Francisco Alberto, esta adaptación traslada la historia de los amantes a un barrio dominicano marcado por la desigualdad y la violencia y la falta de oportunidades.

El montaje combina teatro y musical urbano, y podrá verse el sábado 25 a las 8:30 p.m. y el domingo 26 a las 7:00 p.m. en la Sala Manuel Rueda de la Escuela de Bellas Artes.

Con tono irreverente y humor ácido, “Las vaginas son ateas”, de Producciones Raúl Méndez, invita al público a reírse de lo convencional a través de una comedia protagonizada por Yanela Hernández y Xiomara Rodríguez, dirigida por Elvira Taveras y escrita por Lili García Catalá. La pieza se presentará el viernes 24 a las 8:00 p.m. en el Centro Cultural Ercilia Pepín de Santiago, y el sábado 25 a las 9:00 p.m. en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Por su parte, la Compañía Nacional de Teatro sube a escena “El sueño de la vida”, drama dirigido y versionado por Fausto Rojas a partir de la obra inconclusa Comedia sin título de Federico García Lorca.

Este montaje propone una reflexión sobre la función del arte y la responsabilidad social del creador, en un diálogo entre el teatro y la realidad. Las funciones serán el miércoles 22 a las 7:00 p.m. y el jueves 23 a las 10:00 a.m. y 8:30 p.m. en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.

Además de las producciones destacadas, la cartelera nacional del FITE RD 2025 reunirá otras propuestas que amplían la variedad estética y temática del festival. Estas piezas reflejan la vitalidad de los grupos teatrales dominicanos y su compromiso con una escena que combina tradición, experimentación y nuevos lenguajes escénicos.

Entre las obras que completan la programación figuran “El flautista de Hamelín”, de Teatro Cúcara-Mácara; “El poder y la sangre”, de Teatro Gayumba; “Casa de muñecas”, de Teatro Orquestal Dominicano; “Vitoria”, de Teatro Utopía; “Cita a ciegas”, de Teatro Las Máscaras; “La caída de Monononó”, de Teatro Porpipá; y “Caronte”, de Ariel Feliciano Presenta, entre otras.

En total, el FITE RD 2025 ofrecerá 75 presentaciones teatrales, con 15 compañías internacionales, 17 nacionales, 3 del Estado, y la participación de estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), distribuidas en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, Elías Piña y La Romana. Las boletas están disponibles en la boletería del Teatro Nacional Eduardo Brito a un precio popular de RD$200.