Ford abre convocatoria 2026 de Donativos Ambientales en Centroamérica y Caribe

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Con el objetivo de reafirmar su compromiso con la sustentabilidad y acelerar la protección de los recursos naturales, Ford lleva a cabo la edición 26 de su programa Donativos Ambientales Ford, a través del cual ha aportado más de $2.2 millones desde que fue establecido en 2001, a proyectos con impacto positivo al medioambiente en Centroamérica y el Caribe. La convocatoria para este año se llevará a cabo del 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, hasta el 29 de mayo de 2026.

Donativos Ambientales Ford 2026 distribuirá $85 mil entre los proyectos comunitarios que resulten ganadores en Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala. Los proyectos ambientales comunitarios que serán evaluados para la otorgación de estos fondos solo pueden ser inscritos en línea a través del formulario de solicitud en la página DonativosAmbientalesFord.com, donde además están disponibles las reglas y condiciones del programa, respuestas a preguntas frecuentes sobre la participación y reseñas de ganadores de años anteriores.

Las propuestas pueden ser presentadas en una de las siguientes cuatro categorías: Conservación y Recuperación de la Biodiversidad: proyectos vinculados a la protección, recuperación y conservación de los ecosistemas, su flora y fauna y el recurso agua; Seguridad Alimentaria: proyectos de agricultura ecológica y aquellos vinculados al manejo sostenible de ecosistemas que sean estratégicos para la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos saludables en comunidades vulnerables; Gestión de Residuos: proyectos que contribuyan a reducir, reutilizar, reciclar y recuperar los residuos generados en las comunidades y fomenten una cultura ciudadana de manejo correcto de los desechos; y Energías Renovables: proyectos que promuevan el uso de fuentes de energía basadas en los recursos naturales renovables como una forma de contribuir en la lucha contra el cambio climático.

Entre otros requisitos, los proyectos que pueden participar en Donativos Ambientales Ford deben ser liderados por organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas; demostrar un impacto positivo en el futuro sostenible y el progreso socioeconómico de sus comunidades y contribuir de manera explícita a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También, estas iniciativas deben incluir acciones de educación ambiental como parte de su intervención, estar en etapa de ejecución y contar con resultados preliminares relevantes que puedan ser incluidos en la propuesta.

“Nos enorgullece continuar aportando a la conservación del planeta a través de Donativos Ambientales Ford, que, durante los últimos 25 años, nos ha permitido empoderar a las comunidades hacia un futuro más sostenible, al fomentar la multiplicación de esfuerzos colectivos que han servido como catalizadores de cambios para alcanzar una mejor calidad de vida para las miles de personas que ha beneficiado”, expresó Vivian T. Dávila, gerente de asuntos públicos y comunicaciones para Ford en Puerto Rico, Centroamérica y Caribe.

Un panel de expertos en el área ambiental seleccionará los proyectos ganadores a base de su contribución al desarrollo sostenible, impacto comunitario, alianzas multisectoriales y efecto multiplicador. Este año, el jurado está compuesto por: Andrés Tarté, coordinador de comunicación del Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES); Marsha Díaz, especialista en responsabilidad social empresarial y fundadora de la Revista Somos Impacto Positivo; Darién Montañez, curador y coordinador del Programa Público del Biomuseo; Lamed Mendoza, directora de planificación estadística de la Universidad Especializada de las Américas; Jessie Vega Méndez, coordinadora de Acción Climática del Centro para la Sostenibilidad Urbana; Carlos Carrasco, gerente de área de gestión responsable del Banco Nacional de Panamá; Bruno Basile, especialista en desarrollo sostenible y Luis Mastroeni, consultor de sostenibilidad.

Al estar relacionados con la conservación y recuperación de la biodiversidad, educación ambiental, gestión de residuos, eficiencia energética, energías renovables y seguridad alimentaria, los proyectos ganadores de las pasadas ediciones de Donativos Ambientales Ford han contribuido a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La biodiversidad fue el eje central del impacto del programa en 2024, que benefició a más de 20,000 personas directamente a través de los proyectos que recibieron sus fondos. El 90% de los proyectos se fortaleció gracias a la participación voluntaria, reflejando el compromiso comunitario y la sostenibilidad de su impacto, y más de 1,500 voluntarios se sumaron a los proyectos apoyados, reflejando el compromiso ciudadano y la fuerza colectiva detrás de cada iniciativa.

En la región de Centroamérica y el Caribe, el apoyo de Donativos Ambientales Ford a los proyectos ganadores en Panamá, Costa Rica y República Dominicana generó un efecto multiplicador más allá de lo financiero, consolidando credibilidad, alianzas y visibilidad digital para los proyectos, consolidando la sostenibilidad y proyección de los proyectos. La mayoría de los proyectos tienen asegurada su continuidad con respaldo de otros donantes, mientras que algunos incluso proyectan crecimiento y réplica en nuevas comunidades, lo que refuerza el rol catalizador que tiene el programa y que permite la sostenibilidad de los proyectos una vez se concluye el financiamiento.

Acerca de Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con sede en Dearborn, Michigan, EE. UU. que está comprometida con ayudar a crear un mejor mundo, donde cada persona sea libre para moverse y perseguir sus sueños. El plan Ford+ de la empresa para generar crecimiento y valor combina sus fortalezas actuales, nuevas capacidades y relaciones continuas para crear experiencias enriquecedoras y aumentar la lealtad de los clientes. Ford desarrolla y ofrece vehículos innovadores e indispensables: camionetas, utilitarios (SUV), autos, furgonetas comerciales, vehículos de lujo Lincoln, junto a servicios conectados. La compañía ofrece libertad de selección a través de tres segmentos de negocio centrados en el cliente: Ford Blue, diseñando vehículos icónicos impulsados por gasolina y vehículos híbridos; Ford Model e, creando innovadores vehículos eléctricos y software integrado que definen experiencias digitales excepcionales para todos los clientes; y Ford Pro, ayudando a los clientes comerciales a transformar y expandir sus negocios con vehículos y servicios a la medida de sus necesidades. Ford emplea aproximadamente 169,000 personas alrededor del mundo. Para más información acerca de Ford, visite corporate.ford.com. Para más información sobre productos Ford en Centroamérica y Caribe, visite centroamerica.ford.com y caribe.ford.com.

Acerca de Grupo Viamar. Es la empresa líder del sector automotriz en República Dominicana, que ofrece la más completa gama de vehículos para suplir las necesidades de movilidad de empresas y familias. En 62 años de operación, ha invertido en infraestructura para brindar la mejor propuesta de valor y servicio postventa, con un alto índice de satisfacción. Cuenta con sucursales en Santo Domingo, Santiago, Higüey, Bávaro y San Francisco de Macorís. Representa marcas como: Ford, KIA, Mazda, Lincoln, Geely, Riddara, JAC, SWM, Shineray, Farizon y Forland; expertos en servicios de mantenimiento para carros y camiones con piezas, accesorios, lubricantes y baterías originales como Motorcraft a través de su división Quick Lane.