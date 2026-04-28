“¡Justicia, justicia!”: el clamor de los familiares de Licairis Díaz frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

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Con pancartas en mano y vociferando consignas, familiares, amigos y allegados de la joven Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, asesinada a tiros presuntamente por un oficial superior del Ejército de la República Dominicana (ERD) el pasado domingo 25 de enero en el sector Mirador Sur, del Distrito Nacional, se manifestaron la mañana de este martes frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para exigir justicia.

“¡Justicia, justicia, justicia!”, coreaban los manifestantes mientras se concentraban en las afueras del tribunal, denunciando que, pese al tiempo transcurrido, hoy fue que la Fiscalía depositó la acusación formal contra el presunto homicida, Samuel Elías Céspedes Valdez, de 43 años.

Durante la protesta, entre lágrimas, la madre de Licairis describió a su hija como una joven humilde, estudiante y muy querida en su comunidad, y aseguró que su muerte ha dejado devastada a toda la familia y al municipio de Peralta, provincia Azua, de donde eran oriundos.

“Mi hija era una niña estudiante, querida del pueblo de Peralta. Una niña humilde… Ese desgraciado asesino nada más fue a Peralta a cerrarme mi vida junto a mi hija. Porque él acabó con la vida de mi hija y acabó con la vida de nosotros. Y de Peralta entero”, pronunció la progenitora.

Asimismo, denunció que la joven, de 25 años, sufría maltratos físicos y control constante por parte del acusado.

“No podía salir aparte. La controlaba, la llamaba, me la mataba a golpes. Que allá llegaba con los moretones”, afirmó.

La madre insistió en que el rango militar del imputado no debe convertirse en un obstáculo para que se haga justicia.

“A la justicia que se apiade. Que, porque él tenga poder, ellos son justicia también. Que me ayuden a hacer justicia”, suplicó la mujer.

De su lado, Yova Sánchez, representante de la Cooperativa de Mujeres Nuestra Señora de Lourdes, aseguró que organizaciones sociales, comunitarias y de mujeres de Peralta, provincia Azua, a acompañarán a la familia hasta que al responsable del crimen le gaiga todo el peso de la ley.

“Todo el país y especialmente Peralta sabe lo que pasó con esta joven estudiante que fue asesinada por un militar. Hoy estamos aquí con la familia y el cuerpo de abogados para pedir justicia. La violencia de género en República Dominicana no puede seguir siendo un número; tiene que ser condenada por la justicia y por la sociedad”, expresó.

“Si tocan a una, nos tocan a todas. No solo pedimos justicia por ella, sino por todas las mujeres de República Dominicana”, enfatizó.