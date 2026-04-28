Dos fenómenos provocarán tormentas y vientos “preocupantes” de hasta 50 km/h en RD

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Se complica el clima: dos fenómenos atmosféricos provocarán lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento “preocupantes” que podrían superar los 50 kilómetros por hora en gran parte del país.

Así lo advirtió el meteorólogo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Cristopher Florian, quien explicó al periódico HOY que la situación responde a la combinación de una vaguada en niveles altos de la tropósfera y los remanentes de un sistema frontal.

“Tenemos un sistema frontal en proceso de disipación al norte de República Dominicana, pero estos residuos, como la humedad y la nubosidad, van a favorecer que ocurran aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento”, detalló.

Meteorólogo Cristopher FlorianFoto cedida al periódico HOY

El especialista insistió en el impacto del viento: “Estas ráfagas podrían alcanzar más de 50 kilómetros por hora, por lo que también serán preocupantes, además de las lluvias”.

Riesgos: inundaciones y desbordamientos

En las provincias bajo alerta y aviso meteorológico existe riesgo de:

Inundaciones urbanas

Desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas

Posibles deslizamientos de tierra

Florian llamó a la población a mantenerse atenta, especialmente en zonas vulnerables y regiones elevadas como el Cibao.

¿Qué pasará en Santo Domingo?

Lluvias en Santo Domingo

Para este martes, en el Gran Santo Domingo se esperan lluvias entre débiles y moderadas. Sin embargo, el panorama cambiará en las próximas horas, especialmente el miércoles.

“Se espera que mañana continúen las precipitaciones debido a estos mismos fenómenos… incluso con posibilidad de deslizamientos de tierra”, advirtió.

En ese sentido, indicó que las lluvias podrían intensificarse en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, aumentando el riesgo de inundaciones.