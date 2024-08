Caso Coral: Defensas intentan acorralar a Girón

Las defensas técnicas de los cinco generales involucrados en el entramado de corrupción denominado Coral, intentaron ayer acorralar en el Primer Tribunal Colegiado al imputado-delator mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, durante contrainterrogatorios a los que el oficial del Ejército respondió “lo que quiso y como quiso”.

Esto ocurrió al término de su defensa “positiva” de dos días, durante los cuales explicó el supuesto “modus operandi” del entramado que logró desviar miles de millones desde tres organismos del Estado; sostener que el coronel Núñez de Haza era el “cerebro y orquestador” de la estructura corrupta; y afirmar que él actuó en la misma “obedeciendo órdenes superiores” y se mantuvo en ella “por temor a su vida”.

“Yo me jugué la vida porque como sabía que todo lo que estaba haciendo estaba mal, fui guardando las pruebas y las evidencias” excepto la de la nómina de los últimos tres años, y las entregó como pruebas al Ministerio Público.

Contra interrogatorio

Durante el contrainterrogatorio que le hicieron Félix Portes, defensa de Núñez de Haza; Ingrid Hidalgo del general Juan Carlos Torres Robiou; Romel Jiménez, de Adán Cáceres Silvestre, y otros, Girón, dijo que a él lo empezaron a “beneficiar” a partir del año 2010, es decir, cinco años después de estar en Politur-Cestur, ya que “en un inicio todo era para los jefes exclusivamente”.

Asimismo, admitió que aunque sabía que lo que hacían en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Seguridad Turística (Cestur-Politur) y en el Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (Conani) estaba mal, nunca se negó a cumplir las órdenes que le daban, alegando que no podía pues, “la propia naturaleza militar le dice que el militar cumple órdenes”.

Cuando se le preguntó si alguna vez pidió ser trasladado, dijo que en el 2020 “aprovechando el cambio de gobierno” le solicitó a Núñez de Haza, a través del hoy capitán pensionado Hernando Montero Merán, que se quería ir de Politur.

“Y él (Núñez de Haza), a raíz de que había comenzado su entramado, me dijo que si yo me había cansado de vivir, y es cuando entiendo que yo no estoy ahí bajo mi propia voluntad”.

Ingrid lo pone en “jaquez”

La defensa de Torres Robiou le hizo ingentes esfuerzos por “sacarle” a Girón los nombres de los que del 2005 al 2013 dirigieron el Cestur-Politur, y el Mayor “no cayó en el gancho”.

La defensa le preguntó de mil maneras quién encabezó “la monstruosa operación” en el 2005, 2006, y Girón repetía que Núñez de Haza estuvo haciéndolo hasta el 2021 porque “en la guardia hay una jerarquía, siempre va a ser el coronel Núñez de Haza”.

¿Es decir, que no debía estar encabezándola ninguno de los generales sino un coronel, cierto? le inquirió Ingrid y su respuesta fue: “Como cerebro y orquestador del entramado sí, pero como las personas responsables no puedo responder libre, ya que los directores tienen responsabilidad total y absoluta”. Puso como ejemplo que en el Cusep, “si el general Adán Benoni Cáceres Silvestre no le dice tenga ese toquen”, Núñez de Haza no puede tocarlo. Lo mismo en Cestur con el Torres Robiou.