El abogado de la venezolana Skarle Valentina Mujica Zapata, acusada de provocar accidentalmente la muerte de Julio César de la Rosa Peralta (Junior), negó este jueves que su clienta este disfrutando del «privilegio irritante» de dormir en un hotel de lujo.

Pavel Rodríguez afirmó que esta acusación, realizada por el padre de la víctima, Julio César de la Rosa Tiburcio, no es más que un alegato desesperado de la parte querellante.

«Esto es una institución privada, no es verdad que de aquí la van a dejar salir, eso es un alegato desesperado. Hay muchas alegaciones que no son ciertas y otras cosas que no han salido de la investigación y no quiero incidental ciertas cosas», manifestó Rodríguez.

Pavel Rodríguez, abogado de la venezolana Skarle Valentina Mujica Zapata

Con relación a la recusación interpuesta contra la jueza Emely Bruno del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, que conocía ayer miércoles la solicitud de medida de coerción a Mujica Zapata, el jurista dijo: “No acostumbramos a esto, no nos gusta; no queremos retrasar el proceso, pero ciertamente estamos siendo bombardeados, incluso en el día de ayer (miércoles) vimos una entrevista de la parte contraria diciendo que van a acelerar el proceso. Dejen que la procuraduría y las autoridades hagan su trabajo”.

Agregó que desde el inicio de la audiencia, “lo que han hecho es torpedear y cada solicitud que hacen se genera una situación de incomodidad de parte del tribunal. Es por eso que nosotros tomamos la decisión de recusar a la jueza”, expresó el abogado Rodríguez.

Sobre el accidente

El Ministerio Público indicó que el accidente donde perdió la vida Julio César de la Rosa Peralta se registró el pasado 15 de julio, siendo aproximadamente las 11:30 de la noche, cuando Skarle Valentina Mujica Zapata transitaba, a alta velocidad por la autopista 30 de Mayo, próximo a la Dirección General de Pasaporte, del Distrito Nacional.

La joven de 27 años, quien se encontraría de manera ilegal en el país, es acusada de muerte involuntaria, durante conducción temeraria o descuidada, haciendo uso de licencia de conducir extranjera. Además de evadir la responsabilidad del conductor frente a un accidente. Dichos delitos son tipificados y sancionados en los artículos 303 (numeral 5), 220, 207, 208 y 306 de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Julio César de la Rosa Peralta (Foto fuente externa)

