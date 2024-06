Cheddy apela a la salud mental por implicación de Jorge Estrella en asalto al Banco Popular

La comediante Cheddy García reaccionó indignada y en shock en su cuenta de Instagram luego de enterarse de que Jorge Luis Estrella, con quien realizó un reallity «Buscando un novio» es uno de los implicados del asalto al Banco Popular de la avenida Gregorio Luperón esquina Olof Palme.

Acabo de enterarme de esta terrible noticia, estoy en Shock, Jorge trabajó conmigo en Buscando un novio a mamà, y lo que conozco de él es todo lo bueno en un ser humano . Qué triste. Salud mental, porque es algo increíble», dijo Cheddy, quien más temprano había deseado que Estrella se entregada y que la Policía le preservara su vida.

«Estoy en puerto Rico, pero desde aquí mi mensaje a toda la juventud dominicana, para que no caigan en hacer lo malo, y para que cuidemos la salud mental, porque solo con un problema de salud mental un muchacho tan bueno y educado, lleno de oportunidades en el mundo del arte, el cine, el modelaje, joven buen mozo, todo!», dijo.

Añadió: «Jorge supuestamente lo tenía todo y miren donde ha parado su vida, me da mucha pena y se me arruga el corazón , porque no me lo puedo creer, pero cada persona sabe con que batalla está lidiando, y cuáles debilidades enfrenta, por eso es tan importante buscar de Dios y aferrarse a los valores, a la familia a las cosas REALES, que no las da el dinero, ni la fama, ni el deseo de pertenecer».

Más temprano, fue trasladado a la sede de la Policía Nacional, bajo custodia de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), Estrella Arias, de 36 años, tras haberse entregado en un centro comercial de Punta Cana, provincia La Altagracia.

Con el arresto de Estrella Arias suman dos los detenidos por el asalto al Banco Popular e igual cantidad de abatidos. En estos momentos los investigadores continúan realizando diversas intervenciones en busca de evidencias vinculadas al asalto antes citados.