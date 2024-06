Christian Nodal continúa envuelto en controversia por comenzar un romance con Ángela Aguilar tan sólo unas semanas después de hacer pública su separación con Julieta Cazzuchelli ‘Cazzu’.

Aunque las críticas, señalamientos y comentarios burlescos inundan sus redes sociales, no ha parado de presumir que está completamente enamorado de la intérprete de 20 años.

En medio del escándalo, el sonorense concedió una entrevista exclusiva para la revista GQ, donde habló sobre sus raíces, su trayectoria en la industria musical y el impacto que sus canciones tienen en el género regional mexicano en contraste con otros artistas.

Christian Nodal y Ángela Aguilar han puesto distancia a la controversia que los rodea en México, teniendo una breve estancia en la capital de Francia. (Foto: Jovani Pérez)



Fue en esta charla donde aseguró que se siente completamente feliz y pleno en todos lo sentidos, pues su carrera como cantante continúa en ascenso y su vida amorosa va viento en popa con la hija menor de Pepe Aguilar, esto pese a la premura con la que comenzaron su romance.

“La verdad es que estoy muy feliz. Me siento satisfecho con el camino recorrido hasta ahora, pero soy consciente de que aún tengo mucho por aprender y mejorar (…) También he entendido que todo lo que viene del corazón es válido. A veces dejamos pasar algunas cosas por miedo, pero al final todo vale la pena. Hoy, soy consciente de mis aciertos y errores. A lo largo de mi vida he sido muchas cosas, pero siempre he sido yo. Eso me llena de orgullo”, declaró.

Christian Nodal y Ángela Aguilar interpretaron «Por mujeres como tú». (Capturas de pantalla)



La revista promocionó está entrevista a través de sus redes sociales, donde varios internautas volvieron a explotar en contra de Christian Nodal por su respuesta a las controversias que enfrenta por sus decisiones amorosas y otras respecto al regional mexicano.

– “Inmaduro, polémico… carente de amor! Que más se le puede decir.”

– “Mejor hagan una portada de la reina CAZZU.”

– “Lo que te falta de guapo, te sobra de inmaduro.”

– “Ni con maquillaje se le borran la banderas rojas.”

– “Parece que no rompe un plato.”

– “Enigma de la evolución? Cuál evolución? Si no hace más que ir de relación en relación dañando gente, al contrario, ese tipo va pa’ tras emocionalmente. No le den foco a gente poco estable luego lo verán como ejemplo”.

El cantante no se ha pronunciado al respecto, tampoco ha limitado el acceso a la sección de comentarios de sus publicaciones. No obstante, se sabe que se encuentra muy feliz en Francia junto a su nueva novia y todo indica que están componiendo música juntos.