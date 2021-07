Coalición por la Seguridad Social advierte país no quiere parche en reforma Ley No. 87-01

La Coalición por la Seguridad Social defendió hoy la necesidad de una reforma integral de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social que garantice los derechos de los dominicanos, y advirtió que ese proceso no puede terminar con un «parche ni un remiendo» por parte del Congreso Nacional.

Durante su participación en las vistas públicas sobre la modificación de la legislación, la entidad señaló que el resultado de la reforma estructural debe contemplar, además, enfrentar problemáticas específicas que resuelvan los males de fondo, y la eliminación de las aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las de Riesgos de Salud (ARS)

Indicó que los abusos del actual sistema de seguridad social no se reparan con ajustes en algunos artículos, al tiempo que indicó que 20 años son suficientes para saber que ha sido «un fracaso para la sociedad, como lo ha sido en los demás países donde se impuso un modelo similar».

Explicó que la actual Ley No. 87-01 es contraria a lo que dispone la Constitución y niega la Seguridad Social, «mientras garantiza ganancias privadas a costa de la inseguridad, incertidumbre y derechos denegados».

«Esto se puede verificar a través de los testimonios de todos los atropellos que sufren las dominicanas y dominicanos en su salud, sus pensiones y su dignidad esencial, mientras las AFP y las ARS no paran de obtener gigantescas ganancias».

Según los representantes de la Coalición, la verdadera reforma implica restablecer al Estado como rector y garante de los derechos, y una nueva institucionalidad que no esté controlada por los intereses corporativos.

Según exponen, se debe pasar a un sistema con enfoque de derechos, equitativo, de carácter público, no lucrativo, enfocado a garantizar las pensiones, la salud y la protección laboral y social de toda la ciudadanía, sin ningún tipo de desigualdad ni discriminaciones.

Además, abogan por el fin con todas las exclusiones, los copagos y abusos del plan básico, la instauración de un verdadero Seguro Nacional de Salud, y que se cumpla la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que dispone un 4% del PIB para una Salud Pública digna, de calidad y universal.

Los representantes de la Coalición y sus organizaciones integrantes plantearon que el Congreso Nacional tiene la oportunidad histórica de “casarse con la gloria”, legislando en favor de la sociedad, del interés general y el bien común, «pues ya no se quieren más migajas, que es lo único que puede quedar si se legisla en favor de los intereses económicos ni el poder que ha controlado la Ley».

Expresaron que los legisladores no sufren los males del actual sistema de seguridad social, porque cuentan con todas las garantías en base al presupuesto del Estado, «pero sí lo pueden ver en sus comunidades, barrios y sus familiares«, razón por la cual cometerían un error si en este momento dan la espalda a la sociedad que sufre la crisis del sistema agravada por la pandemia».

La Coalición cuenta ya con más de 60 organizaciones integradas a la misma, y hablaron en su nombre la doctora Evelin Guerrero, el doctor Gregorio Moya, Luis Holguín, las dirigentas de la enfermería Francisca Peguero y Antonia Rodríguez. Además, Isabel Tejada, de la Articulación Nacional Campesina, Julio Canelo, por la Asociación Dominicana de Profesores; Ernesto López, por el Sindicato de Teatristas, en otros.