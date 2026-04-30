Un periodismo con sabor a los kits de Temu

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Como si los astros hubieran enloquecido para crear unas energías nefastas, el mal periodismo (si es que se puede llamar así) le está ganando la partida a la razón. Últimamente, como si la insensatez se pusiera de moda, estamos viendo cada vez más comunicadores y periodistas saltándose todas las reglas.

Ver al exalcalde y comunicador Jhossan Capell dándole una bofetada a José Luis Custodio, padre de una de las víctimas del Jet Set, nos dejó en shock. Amén de que Capell defendía a los hermanos Espaillat, algo que atenta contra el principio de la objetividad, es inconcebible que llegara al punto de la violencia.

Si lo sucedido en el Palacio de Justicia fue de infarto, tampoco se entiende el arrebato de Diulka Pérez cuando amenazó a Wendy Santos Berroa. Ella, que es periodista de formación, sabe que esa no es la forma de conducirse (aunque la tenga harta). La misión de la prensa nunca es buscar y sacar cadáveres de jardines.

Al parecer, llegar a la radio trastorna. Cual si fueran personas comunes devenidas en periodistas por comprar un kit de Temu, pierden el control: insultan, amenazan y chantajean. También ventilan su vida personal y hacen denuncias, como Cristal Acevedo, aunque el tema deba manejarse en las lides judiciales.