Código Laboral: Circe Almánzar aclara que empresarios no buscan eliminar la cesantía

La reconocida líder empresarial Circe Almánzar afirmó este martes que el sector privado no pretende eliminar por completo la cesantía del Código Laboral, sino ajustar la parte correspondiente al ahorro del trabajador, que es lo que la incrementa con el tiempo.

Según explicó Almánzar al ser consultada al respecto, dicha partida ya está cubierta por el seguro de pensiones.

«No es eliminarla completamente, sino quitar la parte que significa el ahorro del trabajador, que es lo que aumenta la cesantía con los años de trabajo. Eso ya está cubierto con el seguro de pensiones», sostuvo la exvicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Destacó que la propuesta inicial de reforma al Código Laboral, presentada por los empresarios, planteaba establecer un tope de años, lo que equivale a otorgar una cesantía por un período determinado al trabajador.

Asimismo, consideró que el Poder Ejecutivo debería tomarse más tiempo para profundizar el proyecto de reforma laboral que someterá la próxima semana ante el Congreso Nacional.

«Yo entiendo que una reforma laboral no se da todos los días, es muy traumática y creo que debe ser algo que requiera más tiempo o que realmente logre una conquista. No se trata realmente de que sea el deseo del empresariado, es que los tiempos van cambiando, y cuando vemos todas las reformas que se han hecho en los países de estados de bienestar, como son los europeos, vemos que muchas reformas han sido destinadas a lograr reducir la carga laboral y flexibilizar, sobre todo, las jornadas laborales. Eso es fundamental en estos momentos», manifestó.

«Señores, nosotros tenemos en estos momentos una jornada laboral diaria de ocho horas, con un descanso de medio tiempo; son cosas que ya en otros países no se ven porque ya no se tiene una relación obrero-patronal, eso ya no existe», señaló Circe Almánzar.

Las declaraciones de la exvicepresidenta AIRD fueron pronunciadas durante una entrevista en el programa radial «El Sol de la Mañana».

