COE reporta ocho muertos y 108 intoxicados

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó ayer que ocho personas murieron por accidentes de tránsito fuera del dispositivo montado por esta entidad que coordina los organismos de primera respuesta.

Dos de ellos fallecieron la madrugada del 23 al 24 y seis del 24 al 25, mientras que hubo 72 personas afectadas por accidentes de tránsito.

La información la ofreció el director del COE, Juan Manuel Méndez García, quien resaltó que la cantidad de fallecidos estuvo por debajo de la media diaria, que oscila entre siete y ocho, lo que atribuye al papel que juegan los medios de comunicación en la difusión de las medidas preventivas.

Asimismo, dijo que en el segundo boletín, correspondiente desde las 6:00 de la mañana del 24 a las 6:00 de la mañana ayer, 73 personas resultaron intoxicadas por ingesta de bebidas alcohólicas, mientras 35 padecieron la misma situación por alimentos.

El boletín expuesto por Méndez García, señala que durante el período citado se realizaron 683 asistencias viales, en tanto que fueron efectuadas 618 atenciones médicas.

Precisa que, de 60 accidentes de tránsito durante el operativo en autopistas, carreteras, calles y avenidas, 48 involucraron motocicletas, seis vehículos livianos, cuatro atropellamientos, un autobús y una jeepeta, registrándose seis fallecidos.

El boletín señala que todos esos hechos ocurrieron fuera del dispositivo de seguridad vial. De los fallecidos, explica, dos involucraron vehículos livianos, tres por motocicletas y uno por atropellamiento.

De las 73 personas intoxicadas por alcohol, once resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 10 y 17 años, mientras se atendió a 35 personas por intoxicación alimenticia.

Las provincias que más casos reportaron son: Puerto Plata, San Cristóbal, Distrito Nacional, provincias Santo Domingo, La Vega y San Pedro de Macorís.

Detalles

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que realizó procesos de inspección en 195 intersecciones y que mantuvo el monitoreo de las vías de travesía hacia las provincias del interior del país.

Indicó que se solucionaron 55 averías en el GSD, además, que se realizaron 15 optimizaciones y gestiones de tráfico para garantizar la operación eficiente del sistema semafórico.

“Se realizaron inspecciones técnicas vehiculares visuales a 2,750 unidades de transporte público de pasajeros interurbano en 56 terminales a nivel nacional, en operativos donde se ordenó la sustitución y/o reparación de 326 neumáticos”, precisó el Intrant.

De igual modo, sostuvo que se chequearon 696 luces, 627 cristales rotos o faltantes y 59 retrovisores faltantes, 82 limpiavidrios faltantes, 87 bómper y que, además, se detectaron otras irregularidades por las cuales se prohibió la salida de la unidad o la sustitución del conductor, como fueron los casos en los que 31 choferes tenían licencias de conducir vencidas, perdida o con categoría menor a la requerida.

En tanto que, once vehículos no tenían seguros, 48 violaciones a las resoluciones emitidas por el Intrant sobre neumáticos con tuercas puntiagudas y luces LED y 240 unidades de transporte público no disponían de los equipos (botiquín, triángulo o extintor) de respuesta en caso de emergencia, 24,103 permisos otorgados para el transporte de abastecimiento de alimentos y demás cargas prioritarias.

Mientras que, la Comisión Militar y Policial (Comipol), del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, realizó 683 asistencias viales, las cuales consistieron en: seguridad ciudadana, rescate, asistencias médicas, cambios de gomas, combustibles, remolques, entre otras actividades en autopistas, calles y avenidas.

De su lado, el Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que en los hospitales de la red pública, en función de las variables del operativo, se ofrecieron servicios hospitalarios a 585 personas en 24 horas.

