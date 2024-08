Colocación de muñeco que simula un feto en curules de diputados genera controversia en el hemiciclo

El debate sobre un Código Penal que incluya las «tres causales» para permitir el aborto en República Dominicana sigue generando controversia en el país. En esta ocasión, la colocación de una «caja provida» en los curules de los diputados, sin su autorización, llevó al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a intervenir ante el pleno.

El obsequio fue realizado por el Foro de Mujeres en Defensa de la Vida (Fomudevi) y consiste en una caja que incluye la Constitución, una bandera azul con la leyenda «RD es provida», el Ideario de Duarte y un pequeño muñeco que simula un feto.

«Disculpen todos los legisladores, pero siento que la Cámara es plural. Yo creo en el derecho que tiene la mujer a decidir, pero ponernos todo esto como si fuéramos promuerte y otros provida, y hacer campaña con todo esto, comenzando la legislatura, no creo que sea justo, expresó molesto Gustavo Sánchez, diputado de la Circunscripción 3 del Distrito Nacional. «Venir con esto es tomarnos el pelo a todos nosotros», agregó.

Colocan feto en curules de los diputados

Pacheco reaccionó diciendo: «Yo tengo mis diferencias con Gustavo, pero creo que él tiene razón. La curul es un espacio, no es privado, pero es el espacio de cada diputado. Entonces, uno tiene que ser un poquito cuidadoso en ese aspecto. No tenemos que estar poniendo cosas ahí sin permiso; eso no está bien».

El presidente de la Cámara Baja, quien además dijo desconocer quién colocó esos fetos, pidió al personal de Secretaría que para la próxima tenga más cuidado con ese tipo de cosas.

«Y que conste, yo estoy a favor de las tres causales, pero no estoy de acuerdo con esto», enfatizó Alfredo Pacheco.

Seguir leyendo:

Reclaman nuevo Código Penal respete derechos