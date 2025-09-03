Cómo diferenciar un golpe de calor de una insolación

Cómo diferenciar un golpe de calor de una insolación

El calor extremo que atraviesa República Dominicana no solo incomoda, también puede poner en riesgo la vida. El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que la sensación térmica seguirá muy elevada por la época del año y aconsejó evitar la exposición prolongada al sol sin protección.

Ante este escenario, surge la duda: ¿es lo mismo un golpe de calor que una insolación?

De acuerdo con la doctora María José Gil Domínguez, coordinadora del área de Pediatría de Grupo IHP en el Hospital QuirónSalud, ambos son aumentos de la temperatura corporal, pero no ocurren de la misma forma.

Insolación: ocurre por la exposición directa a la radiación solar.

Golpe de calor: puede darse incluso en la sombra o en lugares cerrados, si la temperatura es muy elevada, como dentro de un auto o en una habitación sin ventilación.

Los síntomas suelen coincidir: fiebre que puede alcanzar los 40 ºC, calambres musculares, debilidad, dolor de cabeza, irritabilidad, taquicardia, náuseas, vómitos, mareos e incluso desmayos o pérdida de conciencia.

Según la especialista, hay una diferencia clave en la piel: en la insolación suele estar enrojecida y sudorosa, mientras que en el golpe de calor aparece seca, caliente y enrojecida.

¿Puede ser mortal?

El golpe de calor requiere atención médica de emergencia. Mayo Clinic advierte que, si no se trata a tiempo, puede dañar rápidamente órganos vitales como el cerebro, corazón, riñones y músculos, aumentando el riesgo de complicaciones graves e incluso la muerte.

Recomendación: los médicos aconsejan mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación y no permanecer en espacios cerrados sin ventilación.

