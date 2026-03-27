¿Es tiempo de poblada en República Dominicana?

Un grupo empujando un autobús en llamas de la Oficina Nacional de Transporte Terrestre (ONATRATE), durante la población de abril de 1984 contra el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Fuente: Jimmy K. Lorenzo.

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Quienes pasamos de los 50s años de edad, recordamos con precisión aquellos funestos días 23, 24 y 25 de abril de 1984, cuando, y luego de un acuerdo firmado por el entonces Presidente Salvador Jorge Blanco, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) denominado Stand By, en donde se hicieron algunos ajustes económicos, el país se lanzó a las calles.

Los noticieros “Mundo Visión” y “Telenoticias” con Henry Pimentel y Ana Cecilia Martínez, no cesaban de dar informaciones de muertos y heridos, cuyas estadísticas fatales comenzaron en los barrios Capotillo, 24 de abril y Simón Bolívar de la capital, extendiéndose como la verdolaga hasta varias ciudades del país, entre ellas Salcedo, San Francisco de Macorís, Moca, Santiago y otras.

Son episodios en donde el luto y el dolor del pueblo dominicano todavía se mantienen como una película de terror en la conciencia colectiva, y que me temo, ni por asomo podemos volver a repetir, pues, de ocurrir otra poblada, los métodos a usar ya no serán esporádicas balas y piedras como en aquellos funestos días, no, serán tiros contra tiros y quien sabe……

Aprovechamos en el día de hoy este espacio, para más que otra cosa reflexionar sobre el actual momento que vivimos los dominicanos, en donde no está de más decir, que una confrontación de esa naturaleza, más que otra cosa atraería un vendaval de problemas de los cuales se nos haría muy difícil salir.

Con un episodio como al que hacemos alusión, los muertos no serían los 200 y picos, no, estos se podrían contar por montones, y la sangre, el luto y el dolor tendrían consecuencias devastadoras que quienes recordamos ese abril 84 no quisiéramos volver a repetir.

Es por ello que reflexionando lo declarado recientemente y a través de un popular programa de radio, al escuchar muy atento lo externado por uno de los asiduos oyentes (interactivo) las declaraciones que daban cuenta de una posible poblada una vez transcurra el periodo de la Semana Santa.

Llamamos a quienes tienen el poder de decidir que sí y que no, para que actúen en consecuencia, pero no con represión, sino con medidas que satisfagan al pueblo, que llamen al diálogo a las organizaciones de base de nuestra sociedad, entre ellas partidos políticos, sindicatos y grupos populares, para que todo vestigio de lo que de manera apocalíptica podría estar promoviendo, solo se quede en el polvo de la mente y no tome cuerpo.