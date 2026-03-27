ONEC destaca estabilidad económica y llama a garantizar reglas claras para el comercio

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La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) valoró positivamente la estabilidad macroeconómica y la visión estratégica presentada por el presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas, particularmente la Meta RD 2036, orientada a transformar estructuralmente la economía dominicana y consolidar el desarrollo en una generación.

Indicó que el comercio formal es uno de los pilares de esa transformación: es el mayor empleador del país, el principal aportante al sistema de seguridad social y el segundo mayor contribuyente en recaudaciones fiscales. Su fortaleza es determinante para la sostenibilidad del crecimiento, la cohesión social y la estabilidad institucional del país.

Expresó que para alcanzar plenamente la Meta 2036, resulta indispensable garantizar condiciones de competencia equitativas para todos los actores económicos, tanto en el comercio físico como en el digital y transfronterizo. La igualdad de reglas no es solo un principio técnico; es un requisito estructural para proteger el empleo formal, fortalecer la formalización empresarial y resguardar las finanzas públicas.

En ese sentido, Ernesto Martínez, presidente de la organización, indicó que la equidad en las reglas del juego es esencial para preservar la competitividad del comercio formal y asegurar que el proceso de transformación económica planteado en la Meta 2036 se sustente sobre bases justas y sostenibles.

No obstante, resaltó que actualmente persisten brechas regulatorias y fiscales que generan distorsiones significativas en el mercado, particularmente en operaciones digitales y transfronterizas que no están sujetas a las mismas cargas tributarias, controles ni obligaciones que el comercio formal establecido en el país.

Esta asimetría erosiona la competitividad interna, desalienta la inversión responsable y compromete la sostenibilidad de la recaudación fiscal.

Como señaló Martínez, si estas distorsiones no se corrigen de manera decidida y oportuna, podrían socavar los propios objetivos de transformación económica planteados en la Meta 2036.

La equidad competitiva debe ser una prioridad inmediata dentro de la agenda de reformas.