Conoce las tasas del dólar de este sábado 18 de octubre 2025

  • Hoy
Conoce las tasas del dólar de este sábado 18 de octubre 2025

(Foto: Adobe Stock)

El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense son de RD$63.4383/US$ y RD$63.9877/US$, respectivamente, las cuales servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 20 de octubre de 2025.

La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, indicó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

Lea más: La tasa del dólar de este viernes 17 de octubre del 2025

image 391
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Conoce las tasas del dólar de este sábado 18 de octubre 2025
Conoce las tasas del dólar de este sábado 18 de octubre 2025
18 octubre, 2025
A cómo está el dólar hoy, martes 14 de octubre de 2025 en República Dominicana 
A cómo está el dólar hoy, martes 14 de octubre de 2025 en República Dominicana 
14 octubre, 2025
Tasas del dólar este domingo 5 de octubre de 2025
Tasas del dólar este domingo 5 de octubre de 2025
5 octubre, 2025
Tasa del dólar: Pedro Silverio comenta posible medida que tomaría el Banco Central
Tasa del dólar: Pedro Silverio comenta posible medida que tomaría el Banco Central
8 septiembre, 2025
Tasas para la compra y venta del dólar de hoy 29 de agosto
Tasas para la compra y venta del dólar de hoy 29 de agosto
29 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Página. Viernes 17 de octubre de 2025

La Página. Viernes 17 de octubre de 2025

Dolor de cabeza para Nelson Cruz

Dolor de cabeza para Nelson Cruz

La mente cautiva

La mente cautiva

Onatrate, Banderitas, Omsa y Metro

Onatrate, Banderitas, Omsa y Metro

Narcotráfico, política y viceversa

Narcotráfico, política y viceversa

El dominio mental: “sofisticado” recurso para conseguir y mantener el poder (7)

El dominio mental: “sofisticado” recurso para conseguir y mantener el poder (7)

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo