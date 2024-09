Consultorio de Nutrición: ¿Cómo podemos controlar el azúcar de la sangre?

P: ¿Cómo podemos controlar el azúcar de la sangre?

R: La diabetes mellitus tipo 2, cursa con niveles elevados de azúcar en sangre (glucemia: 126 mg/dL o mayor) debido a una baja producción de insulina o elevación de ésta, porque es de baja calidad y se necesita una mayor cantidad para controlar la glucemia, entrando la glucosa a las células para metabolizarla. Además, se pueden alterar los niveles de colesterol y triglicéridos demandando de una buena alimentación, actividad física y el uso de medicamentos (antidiabéticos orales e insulina) para controlar la enfermedad y retardar las complicaciones (daño renal, circulatorio, cardíaco, cerebral, afectación de la visión, etc.). Medidas dietéticas para controlar los niveles de azúcar en sangre:

1- Preferir los granos integrales porque elevan menos la glucemia, producen saciedad, disminuyen la ingesta y ayudan a controlar la obesidad que afecta al 80% de los enfermos de diabetes. Evitar los azúcares y las bebidas azucaradas.

2- Controlar la ingesta de tubérculos (plátano, yuca, ñame, etc.) y combinarlos siempre con un alimento proteico (huevo, queso, pollo, atún, salmón, sardina, etc.) y/o verduras baja en almidón (brócoli, coliflor, lechuga, tomate, repollo, etc), presentes en cada comida. Consumir leguminosas (habichuelas, gandules, garbanzos, lentejas) al menos 2-3 veces por semana.

3- Ingerir los alimentos según el siguiente orden: primero las verduras, luego las proteínas (cárnicos, huevos y lácteos) y finalmente los cereales y tubérculos. Consumir lácteos descremados con con frutas, nueces y semillas como meriendas.

4- Cocinar las pastas al dente, víveres, arroz y otros cereales al vapor poco tiempo, consumir pan integral tostado con mantequilla de maní o guacamole, preferir los víveres en pedazos (no en puré), combinados con cárnicos y aceite de oliva. Preferir el arroz integral o basmati.

5- Cocer, pastas y víveres, luego dejarlos en el congelador (4 grados centígrados) por 24 h., y recalentarlos al día siguiente. El enfriamiento modifica la estructura química del almidón, disminuyendo su digestibilidad y absorción, elevando menos la glucemia. ¡La diabetes pasa factura!