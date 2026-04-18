Los Peregrinos denuncian presuntos abusos de la DNCD en Moca en presencia del defensor del pueblo

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

MOCA. – El Grupo Los Peregrinos de aqui, denunciaron ante el defensor del pueblo de la provincia Espaillat, presuntas violaciones cometidas contra ciudadanos de este municipio, por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Las declaraciones a nombre de la entidad, fueron ofrecidas durante una intervención realizada frente a autoridades locales, donde estuvo presente el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, a quien Comprés solicitó prestar atención directa a la situación que, según afirmó, afecta a jóvenes del municipio.

Comprés aseguró que en las últimas semanas se han registrado casos en los que jóvenes trabajadores y sin antecedentes penales han sido interceptados por miembros de la DNCD en las proximidades de puntos de venta de sustancias controladas, resultando —según denunció— en la supuesta colocación de drogas para incriminarlos.

“La Constitución dominicana establece el derecho al libre tránsito, pero en Moca está ocurriendo algo muy grave. Jóvenes que simplemente pasan por determinados lugares están siendo detenidos y, presuntamente, se les colocan sustancias como cocaína, marihuana o crack para luego ficharlos y someterlos a la justicia”, expresó Comprés.

El activista sostuvo que estas acciones estarían afectando gravemente el futuro de jóvenes inocentes, quienes enfrentan medidas de coerción e incluso prisión preventiva, lo que —según indicó— daña su reputación y oportunidades de desarrollo.

Asimismo, cuestionó lo que considera una falta de acción contra los verdaderos responsables del microtráfico en la zona. “Mientras se persigue a jóvenes sanos, los verdaderos dueños de los puntos de droga operan con aparente libertad, frecuentando centros de diversión sin ser molestados”, afirmó.

Comprés, quien manifestó haber sido víctima de prácticas similares en el pasado, hizo un llamado a las altas instancias de seguridad y justicia del país para que intervengan la dotación local de la DNCD y se investiguen estas denuncias, a fin de garantizar el respeto a los derechos fundamentales y la paz social en la comunidad.

“Los mocanos no vamos a permitir más abusos contra nuestros jóvenes. Las autoridades saben quiénes son los verdaderos responsables y deben actuar conforme a la ley”, concluyó.