Clúster Turístico de María Trinidad Sánchez saluda decisión del MOPC de garantizar avance malecón de Nagua

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

NAGUA. - El Clúster Turístico de la provincia María Trinidad Sánchez, saludó la decisión del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), de garantizar el avance de Malecón de Nagua, el cual a pesar de los constantes llamados que se han hecho lleva ya más de 15 años en su construcción.

Las declaraciones fueron dadas a este medio, por el presidente del Clúster Turístico de esta zona, el ingeniero Abrahán Victoria, quien manifestó su complacencia con el titular de dicho ministerio, el también ingeniero Eduardo Estrella, el cual recientemente recibió en su despacho a una comisión de la ciudad de Nagua quienes les manifestaron su interés de que dicha obra sea reiniciada y concluida.

El comité de seguimiento está integrado por el Clúster Turístico de María Trinidad Sánchez, la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Nagua, la Cámara de Comercio y Producción de María Trinidad Sánchez, así como representantes de la sociedad civil.

En ese sentido dijo, que para tal efecto se creó un comité de seguimiento al proyecto del malecón de Nagua, el cual sostuvo una reunión con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, los cuales expusieron su principal demanda ante el citado funcionario.

El comité de seguimiento está integrado por el Clúster Turístico de María Trinidad Sánchez, la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Nagua, la Cámara de Comercio y Producción de María Trinidad Sánchez, así como representantes de la sociedad civil.

Dijo Victoria, que, durante el encuentro, las autoridades ofrecieron explicaciones detalladas sobre el desarrollo del proyecto, las cuales fueron calificadas como claras y satisfactorias por los presentes, al aclarar dudas que existían previamente.

Precisó Abrahán Victoria, que, aunque no se estableció una fecha oficial de entrega debido a factores como las condiciones climáticas, se espera que el malecón pueda estar concluido este mismo año.

Dijo, que en estos momentos la principal demanda de Nagua es la conclusión del Malecón, obra esta tiene más de 15 años en ejecución, y hasta la fecha según indicó, los diversos sectores que abogan por su conclusión no están viendo el ritmo necesario para su conclusión, aunque precisó que en esta oportunidad confían en las palabras del Ministro Eduardo Estrella de que la obra será concluida en un tiempo relativamente corto.