Comunitarios continúan reclamando reconstrucción de carretera turística Tenares-Gaspar Hernández

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

BLANCO ARRIBA, Tenares. - Comunitarios de esta zona, continúan demandando de las autoridades del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, la reconstrucción de la carretera turística Tenares- Gaspar Hernández.

Abdiel Vásquez y Jorge Jaime expresaron, que se hace una necesidad urgente la intervención de la carretera que conecta los municipios de Tenares y Gaspar Hernández, la cual se encuentra en condiciones críticas y con tramos colapsados tras las recientes lluvias, registradas en la zona.

Expresan los líderes comunitarios, que las pésimas condiciones de la citada vía, impiden que en las diversas comunidades que hay en el trayecto de la carretera turística, no presenten el grado de desarrollo que demandan los nuevos tiempos.

Sin embargo, estos señalaron, que de tomar en cuenta tanto el llamado que hacen como los que en el pasado también han hecho el Consejo Regional de Desarrollo (CRD) que preside el doctor José Aníbal García, y otras entidades, la misma debe ser supervisada con los rigores científicos que se amerita, para que en donde haya problemas de hundimientos se puedan resolver y así la vía tenga una vida útil de muchos más años que cuando se le hiciera la última reparación.

“Sabemos que en el trayecto hay hundimientos propios del problema que según dicen es por la geología del lugar, y en ese aspecto queremos llamar a la atención para que, desde el Ministerio de Obras Públicas, una vez se esté realizando dicha reconstrucción, esta sea supervisada con los rigores científicos que demandan los nuevos tiempos, para que así esta carretera tenga una vida útil de mucho más tiempo”, dijo Jorge Jaime.

En ese sentido, Abdiel Vásquez indicó, que la situación de esta importante vía había ha sido señalada en múltiples ocasiones durante los últimos años, sin que hasta la fecha se haya producido una respuesta efectiva por parte del Ministerio de Obras Públicas, lo que ha derivado en el deterioro extremo que hoy afecta gravemente la movilidad y la seguridad vial en la zona.

Sin embargo, precisó Vásquez, que pese a los esfuerzos que han hecho las autoridades locales, para que el reclamo de los organismos de la región sobre el citado el tema de esta importante vía, el mismo ha sido manejado por las altas esferas del Ministerio de Obras Públicas, con cierta timidez.

“Recientemente nos llegó vía WhatsApp, un informe del diputado perteneciente al gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), Félix Hiciano, el cual también sometió a través el hemiciclo al que pertenece, un proyecto de Resolución, para que su queja le llegue de manera un tanto más directas a las autoridades competentes, pero tampoco se ha logrado sensibilizar a quienes tienen el poder de hacer dicha obra, la cual tiene apenas 43.2 kilómetros”, dijo Abdiel Vásquez.