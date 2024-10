Cuando al expresidente de la República, Hipólito Mejía, le preguntaron sobre las críticas que han recibido algunos miembros de su partido por presuntas postulaciones a destiempo a la Presidencia, el exmandatario se cuestionó las razones por las que el presidente Luis Abinader cometió «los mismos errores» que él.

«Yo no digo que no aspiren, no se puede ser egoísta; pero hay que poner reglas. Yo no puse reglas y se pasaron años discutiendo», dijo, al tiempo de aclarar que no tiene miedo sobre el tema, ya que, como en otros escenarios, ha manifestado su total apoyo al proyecto político de Carolina Mejía.

En ese sentido, dijo que su hija, la alcaldesa del Distrito Nacional, sabe lo que ella es, lo que ella representa y como dominicana que las mujeres están de moda a nivel mundial, es además joven, honesta, capacitada, secretaria general del partido, y estará en la calle con ella apoyándola.

Sin embargo, el expresidente acotó que la democracia mal entendida es mala y la democracia bien entendida es buena.