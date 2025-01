Cuándo destapar la olla emocional

Las emociones determinan cómo pensamos, cómo actuamos y qué resultados obtenemos en la vida.

Así como en una olla se cosen diferentes tipos de alimentos, se juntan o se mezclan con un propósito determinado, el resultado final es obtener ricos alimentos, pero, al destapar la olla también nos podemos encontrar con resultados diferentes, dependiendo de los ingredientes.

Lo mismo sucede con la olla emocional, donde se pueden tapar diferentes emociones que, juntas, si son negativas al destaparla crean crisis, inestabilidad, ansiedad, depresión, pánico; no referimos a emociones como: la ira, la rabia, el enojo, el resentimiento, la culpa y el remordimiento.

Las emociones se van cociendo y almacenando en el cerebro a través de las experiencias vividas, buenas o malas, pero, que a veces dejan huellas significativas que se convierten en sufrimiento, en procesos psicológicos como la baja autoestima, la victimización, el escapismo, la soledad como opción y no como elección.

Cada ser humano, de vez en cuando tiene que destapar su olla, o sea, vivir experiencias psicoterapéuticas para ver que encuentra, pero también, el origen de sus decisiones de vida, de sus miedos, de la dependencia emocional o de las gratitudes invisible de la que es víctima.



La olla se puede destapar en una familia disfuncional, de apegos ansiosos, con grandes dificultades para conectar entre su propia dinámica, o descubrir las causas de las razones de sus patologías, limitaciones, violencia o la falta de lealtad, gratitud, sanidad en cada uno de los integrantes.

Aquellas parejas que no fluyen, que no dan seguridad, transparencias, fidelidad o relaciones basada en los buenos tratos, deben destapar su olla psicoemocional. Los conflictos que se dejan acumular y no se ponen límites, no se habla de las necesidades básicas no negociable en la vida de la pareja, se exponen al riesgo del desgaste, los conflictos, la lucha de poder y la anemia emocional.

La olla también, se puede destapar en las relaciones interpersonales, de amigos y de grupos, donde existe desarmonía, falta de respeto, inequidad, y toxicidad.

Aquí, la olla al destaparse se debe hablar de forma clara, vertical, objetiva y transparente de los tipos de desacuerdo que van surgiendo en la dinámica.

En la amistad no puede haber conflictos de intereses, envidia, competencias, celos o lucha de poder. De lo contrario sería una relación tóxica, conflictiva, desconectada del altruismo, la solidaridad y la reciprocidad.

Sin embargo, a veces destapar la olla puede ser una tarea difícil en grupo de intereses en conflicto, donde la corrupción, deslealtad, traiciones y puñaladas traperas, dadas las patologías de grupos y los conflictos interpersonales y grupales.

Lo recomendable es destapar la olla con un mediador de conflicto, alguien con experiencia que sepa manejar la asertividad y las emociones.

Destapar la olla en una funeraria, en un hospital o clínica donde una persona no se encuentra apta para responder a los requisitos, no es justo ni funcional.

La olla se destapa con equidad, equilibrio y eficiencia para solucionar desacuerdos y conflictos que viven hirviendo y calentándose más de la cuenta. Siempre busque destapar su olla, pero saber para qué, dónde se destapa, el lugar y la hora, pero destápela para solucionar problemas, no para calentarlos ni problematizarlos.

Si decide destapar la olla, debe realizarlo con revisión de actitudes, asertividad y buenos tratos.