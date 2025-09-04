«Cuento con mi hijo» Fernando Tatis Sr dice que lloró por no llegar a la Final el año pasado

El dirigente de las Estrellas Orientales, Fernando Tatis, está muy optimista con la conformación de la escuadra verde para la temporada venidera de la pelota invernal 2025-26.



San Pedro de Macorís puede tener la seguridad de que mientras Fernando Tatis Sr sea el dirigente de las Estrellas Orientales, siempre habrá un chance de que su hijo Tatis Jr juegue en el invierno.

«Yo soy de la escuela de que es mejor que el jugador esté en un terreno de juego. Aquí jugaban Rico Carty, Los Alou, Juan Marichal, Manny Mota, Miguel Tejada y Luis Polonia. Yo creo en eso. «Dijo Tatis a HOY en el camerino de las Estrellas en San Pedro de Macorís.

«Cuando hablo con mi hijo, ese tema siempre llega, y él sabe que lo necesito en algún punto de la temporada», reveló.

Además de jugar y ayudar a las Estrellas, Tatis Sr considera que nadie cuidaría mejor a su hijo y que es una forma de seguir enseñándole cosas del juego.

En tal sentido, que nadie se sorprenda si lo ven jugando este año, sin importar que San Diego llegue hasta la Serie Mundial.

Tristeza el año pasado

Tatis admitió que le dolió no llegar a la Final la temporada pasada.

«De verdad yo lloré. Sentía que teníamos el talento y que debimos estar en esa final», dijo con tristeza.

Sin embargo, ahora se siente bien porque el nuevo gerente Angel Ovalles ha fortalecido el equipo.

«Ahora se está durmiendo mejor. Tenemos gente poderosa como Esmil Rodgers y Enny Romero, entre otros», dijo.

Aclaró que ahora lo que falta es que todos los jugadores empujen en la misma dirección porque la química es clave.

Lleva un mes trabajando

Tatis dijo que hace un mes que está trabajando con sus jugadores, principalmente los que no tienen trabajo en Grandes Ligas.

«Yo creo en eso de prepararse temprano», dijo Tatis Sr.

Junto a dirigente Angel Ovalles se concentraron en llenar espacios claves y cree que eso funcionará.