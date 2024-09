David Gilmour presenta su nuevo disco “Luck and Strange”

El primer álbum nuevo de David Gilmour en nueve años y aclamado por la crítica, «Luck and Strange», se lanzó hoy en Sony Music.

Incluyendo los sencillos «The Piper’s Call», «Between Two Points» y «Dark And Velvet Nights», «Luck and Strange» se grabó durante cinco meses en Brighton y Londres y es el primer álbum de Gilmour con material nuevo en nueve años.

El disco fue producido por David y Charlie Andrew, mejor conocido por su trabajo con alt-J y Marika Hackman.

El álbum incluye nueve temas, incluida la hermosa reelaboración de la canción de The Montgolfier Brothers de 1999, «Between Two Points», que cuenta con Romany Gilmour, de 22 años, en la voz y el arpa; el tema principal, «The Piper’s Call», que cuenta con la participación del fallecido tecladista de Pink Floyd, Richard Wright, grabado en 2007 en una improvisación en un granero en la casa de David. El álbum incluye ilustraciones y fotografías del reconocido artista Anton Corbijn.

David Gilmour actuará en directo este otoño en Roma, Londres, Los Ángeles y Nueva York. La banda en directo está formada por Guy Pratt al bajo, Greg Phillinganes y Rob Gentry en los teclados, Adam Betts a la batería, Ben Worsley a la guitarra y Louise Marshall con Hattie y Charley Webb en las voces. Para más información, visita www.davidgilmour.com.

Acerca de David Gilmour

David Gilmour es el guitarrista, vocalista y compositor de Pink Floyd, pero también es conocido por su trabajo en solitario. David Gilmour y Roger «Syd» Barrett se conocieron cuando eran niños en Cambridge, Reino Unido, y más tarde comenzaron a tocar la guitarra juntos.

En 1965, Syd cofundó Pink Floyd, mientras que David continuó tocando con sus propias bandas. En 1968, se le pidió a David que aumentara la formación de Pink Floyd como cantante y guitarrista, pero Syd dejó el grupo cinco conciertos después.

La forma de tocar la guitarra, cantar y componer canciones de David se convirtieron en factores importantes del éxito mundial de Pink Floyd, incluida su distintiva voz y forma de tocar la guitarra en The Dark Side Of The Moon, el tercer álbum más exitoso de todos los tiempos.

En 1978, David lanzó su primer álbum en solitario, David Gilmour, que llegó a las listas de éxitos del Reino Unido y los EE. UU. Su segundo álbum en solitario, About Face, se lanzó en 1984, llegando nuevamente al Top 20 en el Reino Unido.

David asumió el control de Pink Floyd en 1985, creando el álbum A Momentary Lapse Of Reason con Richard Wright y Nick Mason.

En 1994, apareció The Division Bell, que contenía la canción instrumental Marooned, compuesta por Richard Wright y David, que ganó un premio Grammy. Ambos álbumes se posicionaron en el número 1 de las listas de éxitos en ambos lados del Atlántico y fueron respaldados por giras mundiales con entradas agotadas.

En 1996, Pink Floyd fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll de Estados Unidos, seguido por el mismo honor en el Reino Unido en noviembre de 2005.

David es uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, con un sonido instintivo y distintivo; fue elegido «Mejor guitarrista de Fender de todos los tiempos» en una encuesta de la revista Guitarist, superando a grandes como Jimi Hendrix y Eric Clapton. En 2005, David fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música.

El 6 de marzo de 2006, David lanzó su tercer álbum en solitario, On An Island, que entró en las listas británicas en el número 1, alcanzando posteriormente la primera posición en las listas paneuropeas, además de alcanzar el disco multiplatino en todo el mundo.

La gira del álbum incluyó una actuación única en los históricos astilleros de Gdansk, Polonia, con una orquesta de 40 músicos dirigida por Zbigniew Preisner y un espectáculo en el Royal Albert Hall de Londres que fue filmado por el director David Mallet y lanzado en 2007 como «Remember That Night – Live At The Royal Albert Hall», que encabezó las listas tras su lanzamiento.

En mayo de 2008, David recibió un premio Ivor Novello por su trayectoria de la Asociación Británica de Compositores y Autores de Canciones. En septiembre de 2008, Fender Guitars puso a disposición su modelo David Gilmour Signature Black Strat, en los modelos «Relic» y «New Old Stock».

En 2009, David recibió un Doctorado Honoris Causa en Artes de la Universidad Ruskin de Cambridge en East Anglia por su destacada contribución a la música como escritor, intérprete e innovador.

En septiembre de 2014, Pink Floyd lanzó The Endless River. David confirmó que sería el último álbum de la banda y encabezó las listas en más de 20 países.

El siguiente álbum de David, Rattle That Lock, se lanzó en 2015 y llegó al número 1 en 13 listas de todo el mundo y al número 2 en otras ocho, llegando al Top 5 en un total de 25 listas.

La gira mundial que lo acompañó vio a David realizar dos shows espectaculares en el legendario Anfiteatro de Pompeya, a la sombra del Monte Vesubio, 45 años después de tocar allí por primera vez para la clásica película de Adrian Maben Pink Floyd Live At Pompeii.

Los conciertos fueron las primeras actuaciones de rock que se realizaron ante un público en el antiguo anfiteatro romano, construido en el año 90 a. C. y sepultado bajo las cenizas cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79 d. C. La película de estos espectáculos dirigida por Gavin Elder encabezó la taquilla en Italia, Alemania y Francia y fue la número 2 en el Reino Unido. David Gilmour Live At Pompeii se lanzó en Blu-ray, vinilo, CD y DVD en septiembre de 2017 y alcanzó el puesto número 3 en el Reino Unido y el número 1 en Italia.

En junio de 2019, David recaudó 21,5 millones de dólares con la venta de más de 120 de sus instrumentos y artefactos en Christie’s. Donó las ganancias a Client Earth, una organización benéfica que utiliza el poder de la ley para proteger el planeta y su gente.

Gilmour y Nick Mason reactivaron Pink Floyd para grabar «Hey Hey Rise Up» el 30 de marzo de 2022 con Andriy Khlyvnyuk de la banda ucraniana Boombox. Todas las ganancias netas se han destinado a organizaciones benéficas para ayudar a aliviar el sufrimiento del pueblo ucraniano.