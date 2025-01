David Ortiz revela su secreto para criar hijos que sean buenas personas

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, reveló ayer algunas lecciones de vida que ha adquirido tras su éxito en las Grandes Ligas y labor caritativa con su Fundación Fondo para la Niñez en colaboración con el Centro de Diagnósticos y Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat).

“Es muy importante inculcarle cosas buenas a la juventud que viene por ahí. Muchas veces no es lo que le dices a los muchachos; es el ambiente donde te crías que te organiza y deja ver qué tan valiosa puede ser tu vida en el futuro” explicó Ortiz.

“Yo le diría a los padres que críen a sus niños en un ambiente sano y con mucho amor. No es solamente el dinero. Sí, el dinero te ayuda en muchas cosas, pero lo de educar a tus hijos, darle un ambiente sano, es lo que define al ser humano en lo adelante”, añadió el también conocido como «Big Papi».

Ortiz indicó que los errores que se cometen de adulto se pueden disminuir “en mayor manera si le das una buena base familiar al niño”.

Reveló, además, que su experiencia como padre le ha mostrado la importancia de darle una buena crianza a los niños, lo que ha llevado a sus hijos a que conozcan su lugar de crianza para tengan perspectiva de cómo es el mundo.

“A los hijos míos yo siempre los he llevado al otro mundo, donde ellos no se criaron, para vean cómo son las cosas. Les digo: ‘aquí en la pobreza es donde yo me crie, y doy gracias a Dios que les pude dar una posición diferente en la vida, pero esa es la realidad’”, enfatizó.

El ex Grandes Ligas compartió estas declaraciones durante un conversatorio con el Grupo de Medios Corripio, que contó con la presencia del empresario José Luis «Pepín» Corripio Estrada.

David Ortiz da testimonio sobre su Fundación

Durante el encuentro, David Ortiz también detalló algunas historias sobre cómo le ha impactado a su vida personal la asistencia que ha brindado a través de su fundación a miles de niños de familias de escasos recursos, afectados con problemas por cardiología congénita.

“Yo he pegado muchos jonrones en mi carrera. La gente se ha llenado de emoción por ellos. Pero yo creo que los verdaderos jonrones lo estoy dando ahora. Creo que darle la oportunidad a un ser humano de tener una vida normal eso va más allá de lo que nosotros somos”, expresó.

El expelotero narró el relató que se encontró con una señora de avanzada edad llorando durante una visita a Tamboril, en Santiago.

“Yo me acerqué a la señora y le dije: ‘¿Pasa algo? Cálmese, por favor’. Y ella me contó: ‘Esa que está ahí es mi hija de 22 años y yo dependo de ella. Hace 12 años yo la llevé muriéndose a su fundación y me la operaron. Ahora yo dependo de ella’”, contó Ortiz, visiblemente emocionado.

“Son esas conexiones que yo diría que son ‘dioscidencias’. Y es como yo recordando que (Dios me está diciendo) ‘lo que tú estás haciendo, síguelo haciendo. Yo te puse ahí para eso’”, manifestó el Big Papi.

Sostuvo que la Fundación Fondo para la Niñez ha ayudado a unos 16 mil niños afectados por cardiología congénita, y ha facilitado cientos de cirugías de corazón abierto.

Colaboradores del proyecto

En otro orden, Ortiz mencionó a los peloteros Robinson Canó, José Bautista y Edwin Encarnación como colaboradores del proyecto y que él ha inspirado peloteros jóvenes como Vladimir Guerrero Jr. para realizar ayudas comunitarias.

La organización, sin fines de lucro, fundada en el año 2007, opera en República Dominicana y en Boston, Massachusetts, Estados Unidos.