El reconocido artista urbano puertorriqueño Marconi Impara sigue apostando a su genialidad interpretativa y así lo confirma su más reciente sencillo “Tuyo” una apuesta romántica que estrena junto al legendario boricua De La Ghetto.

La colaboración del reconocido intérprete Marconi Impara junto De La Ghetto subraya la intención de ambos en conectar con el público con narrativas reveladoras. La unión de sus voces pone en relieve la química en el estudio y la excelencia de dos generaciones musicales.

En “Tuyo” Marconi Impara se adentra al ritmo de trap en un relato en el que confiesa su amor por esa persona especial. Su confesión retrata la admiración hacia esa mujer que, además de corresponder sus sentimientos, le manifiesta su respaldo en las altas y bajas.

“Que tú y yo no vamos a durar / Eso dicen por ahí / A mí no me importa / Baby, yo sigo aquí”, expresa en su determinación de mantener la relación a flote y de ignorar las críticas de las personas que desaprueban su romance.

De La Ghetto & Marconi

El audiovisual presenta a Marconi y a De La Ghetto en una imponente mansión, en momentos de reflexión, siendo testigos del amor que se profesa la pareja interracial que protagoniza la historia romántica.

“Los fanáticos estaban pidiendo música y antes de que se acabara el año quisimos soltar este tema, que sabemos que va a romper”, expresó Marconi Impara. “Espero que se animen a dedicársela a la ‘baby’”, añadió.

“Tuyo” está disponible en las principales plataformas digitales de música.

Sobre los Intérpretes

Marcos Mercado Mota, nombre de pila de Marconi Impara, cuenta con una agenda llena de importantes proyectos para el 2025. Desde sus inicios, ha tenido un notable ascenso en la industria del género urbano por la distintiva musicalidad de sus rimas. “Tuyo” llega luego de su colaboración junto a Yan Block para el tema “Espresso Martini” de Rauw Alejandro, para el álbum “Cosa Nuestra”.

Su producción discográfica “Booeee” (2023) cuenta con millones de reproducciones en las plataformas digitales de música, con un alcance que supera los 61 millones de visitas en su canal de YouTube y más de 141,000 seguidores en sus plataformas de redes sociales. Su repertorio incluye los éxitos “Enchulé” (Ft. Big Soto), “La Familia” (Ft. Dei V y La Exce), y “Friendzone” (Ft. Alejo).

De La Ghetto celebra un 2024 de exitosos lanzamientos y de reconocimientos internacionales. Sus presentaciones en Europa y en Japón fueron una muestra del alcance global de su ingenio creativo.

