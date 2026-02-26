Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

De acuerdo al ingeniero Garibaldi Bautista, presiente del Comité Olímpico Dominicano, los trabajos de remodelación de las instalaciones deportivas que viene ejecutando el Ministerio de la Vivienda, marchan a buen ritmo y serán entregadas según vayan terminándose.

“El MIVED cumplirá con las obras y las entregará a las federaciones mucho antes de los Juegos Centroamericanos”, dijo Bautista al conversar con redactores de HOY.

Comentó que ya se han entregado las obras remodeladas de Esgrima, Levantamiento de Pesas y Tiro con Arco.

“En las obras se está trabajando intensamente para ir entregándolas a medida que vayan finalizando y el Mived ha garantizado que las mismas estarán con bastante tiempo de antelación”, recalcó el alto dirigente olímpico.

Sobre montaje Juegos

Bautista explicó que, al tocar el tema de los trabajos del montaje, estos van avanzando a buen ritmo y el C.O. está trabajando arduamente en todos los renglones.

Sentenció que las Federaciones están concentradas en los entrenamientos y los fogueos de sus selecciones nacionales y ya algunas están fuera del país manejando esos dos aspectos de sus preparacion es”, comentó.

El medallista olímpico en Boxeo, Yunior Alcántara, estará buscando un oro en los Juegos 2026

Sentenció que ha podido ver el avance que registran los trabajos de remodelación en los recorridos que ha participado junto a los Ministro de Vivienda, Ito Bisonó y Kelvin Cruz, de Deportes.

Se recuerda que el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entregó hace varias semanas atrás una tercera partida, esta vez de 250 millones de pesos, a las federaciones deportivas nacionales para la preparación de los atletas que representarán al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, a celebrarse en el país entre el 24 de julio y el 8 de agosto.

Con esta suma, entregada a través del Comité Olímpico Dominicano (COD), Kelvin Cruz ha entregado un total de 565 millones para los atletas que participarán en los juegos, antes había otorgado 315 millones en 2025.