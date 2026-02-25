República Dominicana revela su rotación para el Clásico Mundial 2026

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El manager de la Selección de República Dominicana, Albert Pujols dio a conocer su rotación para la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

RD formará parte del Grupo D junto a Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

Este será el orden de los lanzadores del equipo dominicano:

- Christopher Sánchez vs. Nicaragua (Viernes 6 de Marzo)

- Luis Severino vs. Países Bajos (Domingo 8 de Marzo)

- Brayan Bello vs. Israel (Lunes 9 de Marzo)

- Sandy Alcántara vs. Venezuela (Miércoles 11 de Marzo)

Perfil de los lanzadores

Cristopher Sánchez

Cristopher Sánchez, zurdo de los Phillies de Filadelfia, debutó en 2021 y tuvo su salto al estrellato en 2024 cuando fue nombrado al Juego de Estrellas.

Tuvo un año espectacular, consolidándose como uno de los mejores abridores de la Liga Nacional. Finalizó con un récord de 13-5, una efectividad brillante de 2.50 y 212 ponches en 202.0 entradas.

Luis Severino

Luis Severino, derecho de los Atléticos, ha sido 2 veces All-Star (2017-2018) y uno de los brazos más consistentes en Las Mayores,

Se mantuvo saludable y fue un veterano confiable en la rotación, realizando 29 aperturas. Terminó con récord de 8-11 y una efectividad de 4.54.

Brayan BelloBrian Fluharty

Brayan Bello, derecho de las Medias Rojas de Boston, es una de las jóvenes promesas de la Liga Americana.

Registró la mejor temporada de su joven carrera hasta ahora. Logró un récord de 11-9 con una efectividad de 3.35 en 166.2 entradas.

Sandy Alcántara

Por ultimo, Sandy Alcántara, derecho de Marlins de Miami y ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2022.

Tuvo una turbulenta temporada 2025 con una ficha de 11-12 con 5.36 de efectividad, pero en sus últimas ocho salidas registró una efectividad de 2.68.

La República Dominicana ha participado en todas las ediciones del Clásico Mundial siendo protagonista en tres de ellos, luego de llegar a la semifinal en 2006 y ser campeón en 2013.