ADOPASO anuncia competencias de caballos de paso

La Asociación Dominicana de Criadores de Caballos de Paso (ADOPASO) anunció para mañana (sábado) la celebración de su primera competencia puntuable correspondiente a la temporada del año 2026.

El evento tendrá como escenario la Hacienda Buena Vista, ubicada en el Distrito Municipal de Buena Vista, Jarabacoa.

La competencia está programda para iniciar a partir de las 9:00 de la mañana, según informaron los organizadores.

Contará con un destacado panel de jueces integrado por Wilman Rodríguez, procedente de Puerto Rico; Mauricio Camacho, de Colombia y José Miguel Ortega, de la República Dominicana.

Los señores Pablo Peguero y Fernando Núñez, presidente y vicepresidente de ADOPASO, respectivamente, coincidieron en resaltar que todo está listo para la celebración de la citada competencia.

“Será un gran evento”, aseguró Núñez, quien también fue vicepresidente de la Confederación Mundial de Criadores de Caballos de Paso (CONFEPASO).

De igual manera, se informó que el director del distrito municipal de Buena Vista, Estanley Ureña, junto a los demás miembros de la sala capitular, harán entrega de un trofeo especial al ejemplar macho que resulte Gran Campeón, así como a la yegua que obtenga el título de Gran Campeona del evento.

En la comunidad caballista del país existe un gran entusiasmo por la celebración de esta competencia, especialmente entre los residentes de la zona norte, y una importante cantidad de ranchos de todo el país ya han confirmado su participación.