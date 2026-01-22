Peguero: “Ejecutivo aprobó a unanimidad regresar dinero; se depositaron entre 43 y 47 mil dólares”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo se reunió el pasado sábado 17 de enero donde se aprobó a unanimidad que esos fondos económicos que se utilizaron en diciembre han sido reintegrados a las arcas de la institución, con el objetivo de que las normativas internas se continúen realizándose con ética y transparencia.

La afirmación la hizo el presidente de la Federación de Atletismo, el ingeniero Alexis Peguero, quien dijo que a la reunión del Ejecutivo estuvieron presentes 12 de 13 de los miembros, uno con excusas por estar fuera del país.

“Puedo asegurar que no se retiraron los 70 mil dólares que se ha dicho públicamente, fueron entre 43 a 45 mil dólares y esos fondos ya están reintegrados a la cuenta de la Federación para ser utilizados en favor de los atletas, asociaciones y la propia federación para seguir fomento ese deporte”, acotó dirigente federado.

Alexis Peguero, en diciembre pasado, mostró su preocupación por la utilización que le estaban dando a recursos económicos de la entidad y se desligó del uso de fondos retirados de una cuenta institucional, tras enviar una comunicación formal al tesorero de la federación.

En una carta fechada el 22 de diciembre de 2025, Peguero advirtió por escrito que no debían disponer de recursos de la federación sin su previo conocimiento y aprobación, luego de ser informado sobre la intención de repartir parte de los fondos recibidos por concepto de patrocinio de marcas que tienen con la Federación.