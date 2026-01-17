Águilas empatan con Toros en 2do lugar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Leones del Escogido obtuvieron su pase a la serie final al vencer anoche 7-4 a los Gigantes del Cibao, en partido efectuado en el estadio Quisqueya-Juan Marichal.

Con su victoria, los leones (12-5) logran llegar a la final por segundo año consecutivo, además de tener el derecho de seleccionar primero en el Draft y jugar como dueño de la casa en el partido inaugural.

Los francomacorisanos cayeron por décima ocasión en forma seguida para poner su foja en 2-15.

Erick González fue el héroe ofensivo con doble productor de dos vueltas en el rally de tres vueltas de su equipo en el quinto. Yamaico Navarro contribuyó con un jonrón solitario.

Ganó Kenny Hernández (1-0) y perdió Elih Villanueva (0-1).

ÁGUILAS EMPATAN con los Toros en 2do lugar

Las Águilas del Cibao consiguieron anoche la victoria más importante de la temporada invernal, hasta ahora, al vencer 6-2 a los Toros del Este en el Francisco Micheli, para empatar con los romanenses en la segunda posición (10-7) en el “Todos contra Todos” y provocar que hoy se defina los dos equipos que irán a la serie final en el último día del Round Robin.

El dirigente de los Toros, Víctor Estévez, colocó el juego de anoche bajo protesta porque las Aguilas, según él, utilizaron a nueve jugadores refuerzos en el partido cuando las reglas del Torneo Invernal indican que solo deben ser ocho importados. Eso va ahora al seno de la LIDOM para su conocimiento.

Por las Aguilas ganó J. Henríquez y perdió Miguel Castro en rol de relevo.

Geraldo Perdomo pegó el hit ganador.