Dominicano asesina a su novia en El Bronx

Un hombre de ascendencia dominicana fue acusado de asesinar a puñaladas a su pareja sentimental dentro del apartamento donde residían, en el condado del Bronx, en Nueva York, la madrugada del pasado sábado.

Según reportes de Daily News, el detenido, Juan Rivas, de 45 años, fue apresado el 28 de febrero, pocas horas después de que los hijos de la víctima, Yesenia Hall, de 42, lo sorprendieran presuntamente mientras la atacaba en la habitación principal de la vivienda, situada en la avenida Sherman, próxima a la calle East 163.

Según la acusación presentada por la Fiscalía, Hall recibió múltiples heridas con arma blanca en el cuello, la espalda y el torso. Rivas, quien convivía con ella desde hacía varios años, compareció ante el Tribunal Penal del Bronx, donde enfrenta cargos que incluyen asesinato, intento de asesinato, homicidio involuntario, agresión, posesión ilegal de arma, poner en riesgo el bienestar de un menor y acoso.

En el apartamento también residían los tres hijos de la mujer: Jaylah Maldonado, de 22 años; un adolescente de 16, quien resultó herido al intentar defender a su madre; y otro menor de 12 años.

De acuerdo con las versiones difundidas, Maldonado y su hermano de 16 años acudieron al dormitorio tras escuchar los gritos de su madre y encontraron al acusado atacándola. El joven habría empujado a su hermana para protegerla y trató de intervenir, momento en el que Rivas presuntamente lo hirió en el cuello, la mejilla y el hombro.

Otros medios de Nueva York señalaron además que el imputado tenía antecedentes de arrestos relacionados con supuestos episodios de violencia doméstica contra Hall. Los fiscales indicaron que la policía respondió en al menos cinco ocasiones anteriores por incidentes violentos entre ambos.

Entre esos antecedentes figura un arresto en enero de 2022 por presuntamente golpearla en el rostro, así como otro en noviembre de 2018, cuando supuestamente la sujetó por el brazo y la lanzó al suelo durante una discusión, causando además daños a objetos dentro de la vivienda. Asimismo, constan detenciones previas por agresión en 2011 y 2012.