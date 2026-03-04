Exposostenible 2026 lanzará el Ranking “Empresas que Transforman la República Dominicana 2026”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un momento donde la sostenibilidad se ha convertido en un factor determinante para la inversión, la reputación y el crecimiento económico, ExpoSostenible 2026 presentará oficialmente el Ranking “Empresas que Transforman la República Dominicana 2026”, un reconocimiento que destacará a las compañías que están generando impacto real en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG).

La iniciativa es organizada por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), con el respaldo técnico de Newlink Dominicana, firma responsable del estudio que permitirá identificar a las empresas con mejores prácticas y resultados comprobables en sostenibilidad.

El presidente del CODESSD, Samuel Sena, afirmó que este ranking marca un punto de inflexión en la conversación empresarial del país.

“La sostenibilidad dejó de ser una opción reputacional para convertirse en un eje estratégico del desarrollo. Con este ranking queremos reconocer a las empresas que están transformando la manera de hacer negocios en la República Dominicana, integrando responsabilidad, innovación y visión de largo plazo”, expresó Sena.

Destacó además que el reconocimiento no solo premiará el desempeño actual, sino que enviará una señal clara al mercado.

“Las empresas que lideran en sostenibilidad son las que están mejor preparadas para atraer inversión, generar confianza y asegurar su permanencia. Este ranking busca acelerar esa transformación empresarial que el país necesita”, agregó.

El proceso de evaluación se desarrollará en varias etapas para garantizar rigor y credibilidad. Primero se levantará información sobre la percepción del público general respecto a las empresas más responsables en distintos sectores. Luego se consultará a expertos en sostenibilidad para complementar y validar los resultados. Finalmente, las empresas preseleccionadas deberán presentar evidencias documentadas de sus políticas, acciones y resultados, que serán evaluadas por un jurado especializado.

El ranking abarcará sectores estratégicos como banca, industria, minería, construcción, energía, turismo, salud, consumo masivo, transporte, zonas francas y otros, reflejando el impacto transversal de la sostenibilidad en la economía nacional.

ExpoSostenible 2026 se celebrará los días 15 y 16 de abril en el Hotel El Embajador y reunirá a líderes empresariales, autoridades públicas, inversionistas y expertos nacionales e internacionales para impulsar soluciones concretas que fortalezcan la competitividad del país.

Con el lanzamiento del Ranking “Empresas que Transforman la República Dominicana 2026”, ExpoSostenible consolida su apuesta por posicionar la sostenibilidad como motor de crecimiento económico, confianza institucional y desarrollo a largo plazo para la República Dominicana.