Anuncian versión 47 Vuelta Ciclística Independencia

La edición 47 de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional iniciará el próximo martes 24 con la participación de 144 pedalistas de 24 equipos nacionales e internacionales.

La máxima competencia del ciclismo nacional es un montaje de la Federación Dominicana de Ciclismo, que preside Jorge Blas Díaz, y el ministro administrativo de la presidencia Andrés Bautista funge como presidente del Comité Organizador.

Kelvin Cruz, ministro de Deportes, encabezó junto a Bautista y Blas Díaz, la conferencia de prensa para anunciar los detalles, celebrada en el Salón James Rodríguez, del Ministerio de Deportes.

"Este evento posee un gran valor porque ha logrado permanecer y cada año capta la atención del pueblo dominicano", apuntó Cruz. Bautista resaltó que "es un honor representar al presidente Luis Abinader en este acto y pueden contar hoy y siempre con el apoyo porque el deporte solo trae cosas positivas a la sociedad.

Blas Díaz, reconoció la tenacidad de todos los presidentes que ha tenido la Federación Dominicana de Ciclismo, quienes han logrado mantener a flote la Vuelta Independencia.

Blas Díaz indicó que la competencia se llevará a cabo con seis etapas con 10 equipos nacionales y 14 extranjeros, Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, José Bautista, ex presidente de Fedoci, y Fernando Geraldino, ejecutivo de la empresa Seaboard, estuvieron presentes juntos ejecutivos de Fedoci y vive ministros de Deportes.

El certamen cuenta con el respaldo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Deportes, Banreservas, Seaboard y Comedores Económicos.

La justa también contará con el apoyo y colaboración de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, Sistema 911, Digesset, Politur y Comité Olímpico Dominicano. Los equipos nacionales son: Inteja Cycling Team, Asocisa/Santiago, entre otros.