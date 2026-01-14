NARD realizó 490 controles antidopaje atletas alto redimiento

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Agencia Nacional Antidopaje de la República Dominicana (ANARD) cerró el año 2025 con un total de 490 controles antidopaje realizados a atletas de alto rendimiento, reafirmando su compromiso con la promoción del deporte limpio y la integridad competitiva a nivel nacional e internacional.

De acuerdo con el informe anual de la institución, los controles incluyeron 457 muestras de orina, 27 de sangre y 6 correspondientes al pasaporte biológico, aplicados tanto en competencia (151) como fuera de competencia (339).

Laura Pinedo, presidenta de la ANARD, indicó que estas acciones formaron parte de un enfoque integral que combinó control, educación, gestión de resultados y cooperación interinstitucional.

Manifestó que los controles en competencia se llevaron a cabo principalmente durante los Juegos Deportivos Militares, abarcando disciplinas como tiro al plato, lucha, boxeo, taekwondo, ciclismo, judo, levantamiento de pesas, karate y atletismo.

Además, la ANARD realizó pruebas antidopaje en eventos de alto nivel como la Vuelta Ciclística Independencia, el Open Internacional de Natación, el Invitacional de Atletismo Isaac Ogando, el Internacional Félix Sánchez, el Maratón Monumental de Santiago, el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Halterofilia.