Asamblea ordinaria Fedogim aprueba informe de gastos

La asamblea general ordinaria de la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim), aprobó a unanimidad los informes correspondientes al pasado año, así como el programa de actividades a ejecutar durante el 2026.

En el encuentro, celebrado en el hotel Whala, de Boca Chica, los asambleístas establecieron como prioridad principal la preparación de los atletas que tomarán parte en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El informe del presidente de la Fedogim, ingeniero Edwin Rodríguez, del 2025, recibió el visto bueno de la asamblea en pleno, al tiempo que se ofrecieron detalles del Campeonato Nacional Estrellas del Futuro, el cual será celebrado los días 13 y 14 de diciembre próximo en Moca, por la reparación que se realiza al Pabellón de Gimnasia del Parque del Este. Además del informe del presidente de la Fedogim, también fueron aprobados las presentaciones de la tesorera, así como de las asociaciones de las regiones Sur, Norte, Este y del Distrito Nacional, al igual que el de la dirección técnica.

La agenda de la asamblea incluyó además la presentación de todas las actividades ejecutadas en el período noviembre 2024 hasta noviembre de 2025.