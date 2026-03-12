Otra encuesta revela carrera reñida en la UASD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un reciente estudio de opinión realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) muestra un escenario altamente competitivo de cara a las elecciones para escoger al próximo rector de la academia.

La medición, realizada en febrero de 2026 por la firma encuestadora JASAONE PUBLISHER – Garantía de Transparencia, se basó en una muestra de 403 personas vinculadas a la comunidad universitaria. Los resultados sitúan al profesor Jorge Asjana con una intención de voto de 42.3 %, seguido de cerca por el profesor Radhamés Silverio, quien alcanza 39.5 %. Estas cifras reflejan una competencia estrecha entre ambos aspirantes, lo que anticipa una contienda electoral muy disputada.

profesor Jorge Asjana

El estudio también revela que 15.1 % de los encuestados se mantiene indeciso, un segmento que podría resultar determinante en el resultado final del proceso electoral. La existencia de este grupo evidencia que una parte importante del electorado universitario aún evalúa las propuestas y trayectorias de los candidatos antes de definir su preferencia.

En la medición, el profesor Wilson Mejía registra 3.1 % de intención de voto, ubicándose en una posición más rezagada dentro de la contienda.

Encuesta mide candidatos a rectoría UASD

De acuerdo con el análisis del estudio, aunque ya se observan tendencias claras entre los principales candidatos, el porcentaje de indecisos mantiene abierto el panorama electoral. En ese contexto, el desarrollo de las campañas, el acercamiento con la comunidad universitaria y la presentación de propuestas programáticas podrían influir de manera determinante en la decisión final de los votantes.

Las elecciones de autoridades en la UASD representan uno de los procesos democráticos más significativos dentro del sistema de educación superior dominicano, ya que involucran la participación de docentes, estudiantes y personal administrativo en la elección de las principales autoridades académicas de la institución.