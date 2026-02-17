Atletismo elige a atletas van a preselecciones para Juegos 2026

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Atletismo celebró este fin de semana el Campeonato Nacional de Saltos, lanzamientos, semifondo, fondo y Marcha, de saltos y lanzamientos, en las pistas de Bayaguana y La Romana, donde los atletas con mejores marcas estarán engrosando las diferentes preselecciones nacionales de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El presidente de la Federación de Atletismo, ingeniero Alexis Peguero, dijo que los atletas que lograron las mejores marcas irán a las diferentes preselecciones de cara a los Juegos Centroamericanos y para el Campeonato Nacional.

“Estamos enfocados en los Juegos Centroamericanos donde llevaremos lo mejor a la pista para poner en alto la bandera tricolor en la justa regional”, dijo Peguero. También las mejores marcas estarán compitiendo en el Campeonato Superior que hará la Federación junto a las asociaciones provinciales.

La Romana llegó primero, tanto del pasado viernes y sábado, acumuló 177 puntos, en primero, seguido de El Seibo con 128 puntos, SPM en tercero, Monte Plata llegó 4to con 60. El evento tuvo lo apoyo MIDEREC, el COD, el Grupo Creso, Adidas, World Athletics, y el INEFI.

Fueron de buena calidad dos buenos eventos en las pistas.

Ganadores oro, plata y bronce

En el disco, Juan Ramón de Vega logró 49.10m, German Valdez, de Dajabón, la plata con 46.23m y Ozoria Acosta, de Espaillat con 45:87. En la bala, Reyes Gil, San Cristóbal llegó primero con 2:16.39, en segundo llegó Julian Deivelin de SPM con 2:18.94 y tercero, Pérez Boludez, de Independencia con 2:20.51. En los 5,000, Gilberto Santana, de la Romana ganó el primero con 14:26.45 en segundo, Ramoncito Mejía de San Pedro de Macorís con 14:49.43.