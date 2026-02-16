: Austria gana oro en el primer salto de esquí olímpico masculino por equipos

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Austria debutó en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina en el salto de esquí por equipos masculino, consiguiendo su primera medalla en esta disciplina, debido a la intensa nevada y el viento que cancelaron la ronda final.

Polonia se llevó la plata y Noruega el bronce.

El nuevo formato sustituyó la antigua competición por equipos de cuatro en la gran colina por equipos de dos. Diecisiete países saltaron en la primera ronda y los doce mejores pasaron a la segunda. Los ocho mejores avanzaron a la final.

Sin embargo, debido a que una borrasca de nieve retrasó la competición cuando solo quedaban unos pocos esquiadores para realizar su salto final, la ronda se canceló y la clasificación de la segunda ronda determinó a los ganadores.

El resultado fue la redención para el equipo austriaco, que había ganado la prueba por equipos masculino en Pekín 2022, pero no había subido al podio en estos Juegos Olímpicos.

Jan Hoerl, quien formó parte del equipo ganador de 2022, formó pareja con Stephan Embacher, quien participaba en sus primeros Juegos Olímpicos, para obtener la victoria.