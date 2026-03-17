Atletismo supervisa trabajos montaje de pistas en olímpico

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Hace varios días que se anunció la llegada al país de los materiales para colocar las dos pistas de atletismo que serán colocadas en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y en la de calentamiento.

La pasada semana, el presidente de la Federación de Atletismo, el ingeniero, Alexis Peguero, junto a miembros del Comité Olímpico Dominicano, realizaron un recorrido de supervisión por las pistas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con el objetivo de evaluar sus condiciones y garantizar que las instalaciones se mantengan en óptimo estado para el desarrollo y preparación de los atletas dominicanos.

El ingeniero Peguero manifestó que conversó con uno de los ingenieros encargados de los trabajos, quien les brindó detalles de la ruta critica que llevarán a cabo con el montaje de las dos pistas, así como de la calidad de las pistas.

Se recuerda que el Estadio Olímpico “Félix Sánchez” será el escenario del acto inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, pautado para el 24 de julio de este año, así como la clausura.

Ahí se celebrarán las competencias de atletismo de los Juegos donde la República Dominicana llevará a un buen contingente de atletas donde buscarán darle al país un buen racimo de medallas de calidad para la delegación.

Llegaron en 14 furgones

Hace varios días llegaron al país 14 furgones con el material sintético prefabricado para la instalación de las dos pistas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Obreros de la empresa que tiene a su cargo los trabajos de la remodelación del Estadio Félix Sánchez

Los furgones trajeron el material de las pistas, los cuales han sido trasladados al estadio olímpico.

Eso garantiza que tan pronto el Ministerio de la Vivienda (MIVED) concluya la obra civil que tiene a su cargo y lo entregue al Comité Organizador, se puede proceder de inmediato a la fase final de la construcción de las nuevas pistas.

La empresa Mondo, con sede en Italia, ha enviado su embarque desde Europa, informó el arquitecto Jesús Requena, de la empresa AST Sports que tiene a su cargo la colocación del mismo. El estadio olímpico y la pista contigua están siendo remodelados.