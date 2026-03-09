Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Luego de finalizar su participación en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados hace tres años (2023) en la capital de El Salvador, República Dominicana se colocó a tan solo siete medallas de alcanzar la cifra de mil preseas, desde que inició su incursión en esta competición regional en Barranquilla 1946.

Hasta los Juegos Barranquilla 2018, los dominicanos habían acumulados un total de 882 preseas, a las que se le añaden las 111 que obtuvo en San Salvador 2023, para alcanzar la cantidad de 993.

República Dominicana llegará a la astronómica cantidad de mil medallas durante la celebración de los próximos juegos, que tendrán como sede precisamente a Santo Domingo, capital dominicana, entre los días del 24 de julio al 8 de agosto de este año.

Delegación dominicana en desfile de San Salvador 2023.

En el cuadro de medallas histórico, del total de 993 que exhibe República Dominicana, 199 son de oro, 316, de plata y 478, de bronce.

Desde Barranquilla 1946, República Dominicana ha participado en 17 ediciones de la cita multideportiva regional y su posición histórica es el sexto lugar, detrás de Cuba, México, Venezuela, Colombia y Puerto Rico. En su debut, en los Juegos de Barranquilla del 1946, los atletas dominicanos finalizaron con un total de siete preseas: 4 de oro, 2 de plata y un bronce.

Sus dos mejores actuaciones se registraron en San Salvador 2002, donde República Dominicana totalizó 132 medallas, incluida 35 de oro y en Mayagüez 2010, donde alcanzaron 133 metales, de las cuales 31 fueron de primer lugar.

Cuba, potencia regional, estuvo ausente en San Salvador 2002 y en Mayagüez 2010.

Hacia Santo Domingo 2026

Los atletas dominicanos ahora se alistan para su próxima participación en la cita regional, con la ventaja de que serán dueños de la casa. Figuras como la campeona olímpica Marileidy Paulino (atletismo) y los boxeadores Yunior Alcántara y Cristian Pinales, ganadores de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024, formarán parte de la delegación dominicana.