El Dosa derrota a Enriquillo semifinal del TBS La Vega

LA VEGA. Emmanuel Egbuta encestó 29 puntos y atrapó nueve rebotes en la victoria anoche del club Dosa 84-82 sobre Enriquillo, en la apertura de la serie semifinal del Torneo de Baloncesto Superior, opción a la copa Malta India, dedicado a Leonardo Aguilera, presidente de Banreservas, en el techado Fernando Teruel de aquí.

Los parciales finalizaron 24-17, 19-31, 21-26 y 16-10, respectivamente.

Además de Egbuta, Eusebio Suero aportó 16 con 11 rebotes y Jerry Flores agregó 10 tantos.

Por Enriquillo, BJ Fizgerald lideró la ofensiva al marcar 22 puntos, Jezzie Zarzuela anotó 19, Eloy Vargas sumó 18 unidades con 18 rebotes y Saúl Mejía 14 puntos y 13 rebotes.

El evento continúa este martes a las 7:00 de la noche con La Matica versus a la Villa y a segunda hora Dosa con Enriquillo.

