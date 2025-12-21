Tres superproducciones asiáticas dominan la taquilla mundial: El auge de 'K-Pop Demon Hunters' y más

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Seúl/Tokio/Pekín, 19 dic (EFE).- La animación asiática ha sido uno de los platos fuertes de la industria cinematográfica de 2025 con tres superproducciones que curiosamente giran en torno a fuerzas demoníacas, 'K-Pop Demon Hunters', 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba' y 'Ne Zha 2'.

La secuela de 'Ne Zha' ha sido la más taquillera en todo el mundo en este 2025, con 1.902 millones de dólares (con más de 1.860 millones recaudados solo en China). Y el fenómeno global de animación 'K-Pop Demon Hunters' es la película más vista en la historia de Netflix, con más de 325 millones de visualizaciones.

Música K-Pop y cultura coreana

la cinta, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, sigue a Rumi, Zoey y Mira, integrantes del grupo HUNTR/X, que compaginan su vida como estrellas del K-Pop con la misión secreta de combatir fuerzas demoníacas inspiradas en el folclore coreano.

"Creo que lo que más orgullo me da es que esta es una película profundamente coreana desde el punto de vista cultural" dijo Kang a EFE en octubre sobre el filme situado en Corea del Sur y producido por Sony Pictures, filial estadounidense de la japonesa Sony.

Tras su estreno el 20 de junio, varios títulos de su banda sonora original se posicionaron en los primeros lugares de los listados internacionales más importantes. Además, 'Golden' está nominada a mejor canción en los Globos de Oro y la música en su conjunto opta a un Grammy.

La marca del filme se coló también en la indumentaria de Zara o en los populares ramen Nongshim, e incluso el videojuego 'Fornite' inició una colaboración para poder usar a los personajes del filme.

El imprevisible fenómeno de 'K-Pop Demon Hunters' es probablemente una de las peores operaciones de Sony, que vendió el proyecto a Netflix mediante un contrato que le reportaría apenas la quinta parte de su inversión.

El fenómeno Demon Slayer

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

La multinacional lograría resarcirse en cierto modo con el estreno de 'Demon Slayer', la segunda adaptación cinematográfica de la saga 'Kimetsu no Yaiba'.

La historia protagonizada por los hermanos Tanjiro y Nezuko Kamado, que se ven envueltos en una guerra contra fuerzas demoníacas, ha resonado con multitud de audiencias tanto por la calidad de su animación como por una historia que subraya el dolor y la pérdida que se esconden tras héroes y 'villanos', según dijo a EFE la psicóloga Yuka Ijima.

Convertida en la segunda película más taquillera de todos los tiempos en Japón, sólo por detrás de la primera de la saga, 'Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Ressha-hen' (2020), el éxito de la cinta se ha visto también impulsado por una medida campaña de actividades promocionales a largo plazo que ha facilitado un reconocimiento de marca.

Entre los hitos que han convertido al filme en historia del cine se encuentra también el haber desbancado a 'Crouching Tiger, Hidden Dragon' (2000) como la película extranjera más taquillera en Estados Unidos, y su estreno en China a mediados de noviembre resultaba prometedor, antes de que la crisis diplomática entre Japón y China enturbiara sus perspectivas.

Ambas cintas han sido nominadas a Mejor Película de Animación en los próximos Globos de Oro, que se entregarán el 11 de enero de 2026.

Una historia clásica china bajo la animación moderna

'Ne Zha 2'.

El gigante asiático ha contribuido también con fuerza este año al auge de la animación asiática con la película 'Ne Zha 2', convertida en un fenómeno que la coronó como quinto filme más taquillero de la historia a nivel mundial.

'Ne Zha 2' y su precuela, 'Ne Zha' (2019), están basadas en una novela clásica china del siglo XVI llamada 'Investidura de los dioses', y narra cómo un niño, Ne Zha, nacido con poderes sobrehumanos, vuelve -se dejó entrever que había fallecido en la primera entrega- para enfrentarse a un demonio mitológico una vez que los dioses buenos recomponen su alma utilizando hojas de loto.

Cuando dejó las salas de cine en julio pasado tras cinco meses en cartelera, el filme había recaudado más de 15.900 millones de yuanes (2.219 millones de dólares), tan solo superada por 'Avatar' (2.900 millones de dólares), 'Vengadores: Endgame' (2.800 millones), 'Avatar: The Way of Water' (2.300 millones) y 'Titanic', ligeramente por debajo de la marca de los 2.300 millones. EFE