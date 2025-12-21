Expertos advierten que crecimiento económico debe reflejarse en salarios y bienestar social

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), reverendo Feliciano Lacen, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, economista Antonio Ciriaco, y el politólogo y experto en seguridad ciudadana Daniel Pou, coincidieron en que el crecimiento económico de la República Dominicana debe traducirse en una mejoría para los sectores más necesitados y en un incremento general de salarios.

Entrevistados por el periodista Federico Méndez en El Panel del programa Esferas de Poder (RNN Canal 27), los especialistas alertaron que el peligro del crecimiento económico es la falta de políticas de redistribución, lo que genera mayor desigualdad social.

Feliciano Lacen: “El reto del Estado dominicano para el 2026 es grande”

El reverendo Lacen planteó que el impacto positivo de la economía debe llegar a las familias, pero advirtió que muchas veces ocurre lo contrario. Propuso fortalecer la agricultura, apoyar a los campesinos y mejorar la infraestructura rural para dinamizar el mercado local.

También reclamó que se concreten proyectos legislativos y de reforma como el Código Procesal Penal, el Código Penal, la ley de Compras y Contrataciones, la del DNI y la reforma policial, para que los resultados se traduzcan en paz y bienestar.

Antonio Ciriaco: “Debe haber un incremento general de salarios”

El economista Ciriaco sostuvo que el crecimiento económico debe reflejarse en mejores sueldos, ya que los salarios en el país siguen siendo bajos. Señaló que el aumento no puede limitarse al salario mínimo, sino abarcar a la clase media y al sector público.

Destacó que en 2025 la República Dominicana recibió más de 46 mil millones de dólares en ingresos externos, incluyendo más de 4,600 millones en inversión extranjera y casi 11 mil millones en remesas. Además, resaltó el repunte de las exportaciones de oro y los ingresos fiscales por minería.

Ciriaco proyectó que el 2026 será un año mejor en términos económicos, siempre que el gobierno aumente la inversión pública.

Daniel Pou: “El 2025 tiene luces y sombras”

El politólogo Pou consideró que el principal reto del presidente Luis Abinader es consolidar la institucionalidad y aplicar protocolos inteligentes y flexibles.

Valoró la aprobación del nuevo Código Penal como un avance, pero advirtió que el país debe mantener la cordura y la neutralidad frente a las tensiones entre grandes potencias.

“República Dominicana es un país libre, independiente y soberano, y debe demostrar madurez en un escenario internacional marcado por incertidumbre”, subrayó.