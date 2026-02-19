La República Dominicana jugará ante USA y Nicaragua ventanas basket

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La Selección Nacional de Baloncesto chocará ante Estados Unidos y Nicaragua en la continuación de la Segunda Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027.

El primer choque de los criollos en esta segunda ventana será el jueves 26 de este mes ante los Estados Unidos, a las 11:10 de la noche (hora dominicana), en la Arena Frontwave, en la ciudad Oceanside, del condado de San Diego en el Estado de California.

El segundo partido de la selección nacional será ante Nicaragua, el domingo primero de marzo, a las 9:30 de la noche (hora dominicana).

FEDOMBAL convoca a prácticas

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) acaba de anunciar el listado de los 24 jugadores disponibles para conformar el equipo nacional de baloncesto masculino de mayores, que tendrá dos importantes compromisos en la Segunda Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027.

El listado fue enviado a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y en la que figuran Andrés Feliz, Jean Montero, el ex NBA Chris Duarte, Ángel Luis Delgado, LJ Figueroa, Luis D. Montero, Omar Silverio, Ángel Núñez y Juan Guerrero.

Igualmente, Joel Soriano, Anderson García, Lester Quiñones, Richard Bautista, Jonathan Bello, Gelvis Solano, Jonathan Araújo, Justin Minaya, Luis Santos, Jhery Matos, Juan Miguel Suero, Rey Abad, Marques Townes, Jassel Pérez y Michael Torres.

El presidente de FEDOMBAL declaró que, de ese listado saldrán los 12 de la plantilla oficial (1-1) que se medirá a Estados Unidos (2-0) y Nicaragua (0-2), en la continuación de la ronda de clasificación del Grupo A, y que completa México (1-1).